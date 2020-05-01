Краткий прогноз на постапокалипсис.

Какие будут убытки?

Риск для здоровья – половина опасности, которую навлек обед из летучей мыши. Экономики государств и корпораций рушатся, люди теряют работу, влезают в долги, голодают и доходят до преступлений. Футбольные клубы и организации тоже по самые каемки стадионов увязли в финансовых проблемах.

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Больше всех из чемпионатов потеряет самый богатый – АПЛ. Клубы Англии недосчитаются 1,25 миллиарда евро. Сумма огромна из-за гигантского контракта по телеправам. Например, «Бёрнли» лишится 62,5 млн евро, из которых 56 – за не показанные по телевизору матчи и всего 6,5 млн – за непроданные билеты.

В Испании клубы не только упустят деньги, которые планировали заработать, но и вынужденно вернут часть уже полученных за телеправа. В итоге общие потери составят 600 миллионов евро в случае полной отмены сезона. Если чемпионат доиграют без зрителей, то убыток значительно снизится – до 381 млн евро, а если со зрителями – до 163 млн евро. Второй вариант почти невозможен – прогнозы специалистов по всему миру обещают завершение пандемии лишь к осени, когда придется начинать новый сезон.

Диего Симеоне, тренер «Атлетико» Мадрид Фото: Getty Images

Убытки чемпионата Германии в случае полной отмены сезона составят 400 миллионов евро, из которых 350 млн – за телеправа. Если Бундеслигу доиграют, то провал сократится в два раза.

Чемпионат Италии потеряет от 450 млн евро, из которых 270 – транши от бродкастеров. При этом лига не понимает, как возобновить сезон: из европейского рассадника короны разъехалось большинство звезд, а вернуть их из-за ограничения в передвижении проблематично.

У Лиги 1 самая драматичная ситуация из топ-5. Сначала вещатели отказались платить деньги по контракту на телеправа и потребовали пересмотра его условий в случае возобновления сезона: из-за экстренного графика игр каналам пришлось бы выбирать матчи для показа – то есть стоимость матчей неоправданно вырастала. Но 28 апреля проблема решилась сама собой: премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что массовые мероприятия во Франции под запретом минимум до сентября. Вместе с потерями от продажи билетов Лига 1 лишилась минимум 200 млн евро.

В итоге лиги топ-5, по данным консалтинговой компании KPMG, рискуют остаться без четырех миллиардов евро в случае отмены сезона.

Потери РПЛ рассчитать почти невозможно. Президент лиги Сергей Прядкин ушел от прямого вопроса о цифрах: «Я уверен в больших партнерах нашей лиги. Потери, конечно, будут. Я думаю, что мы доиграем чемпионат, мы должны его доиграть. Сроки не буду говорить. Мы четко действуем, никакой паники».

Фокус в том, что большие партнеры РПЛ – это государство и госкорпорации, а чемпионат убыточен сам по себе. Но из-за паузы клубы тратят деньги в основном на зарплаты – им не нужно арендовать чартеры, стадионы и автобусы. При этом некоторые клубы договорились с игроками о сокращении гонораров – «Зенит» и «Рубин» на 50%, «Динамо» и «Спартак» на 40%, «Арсенал» на 30%. При недостатке официальных данных остается сделать только ироничное предположение, что благодаря короне обычные годовые убытки РПЛ (56 млн евро) немного сократятся.

Стадион "Динамо",Уфа Фото: Eurosport

Но шутки закончатся, когда разоренные эпидемией регионы начнут выбирать, что им нужнее – футбольный клуб или ремонт в больнице. С этим столкнулся «Луч» из Владивостока. 1 апреля 2020 года Министерство физкультуры и спорта Приморья заявило, что больше не будет заключать контракты с игроками профессиональных клубов региона. Вырученные деньги направят на борьбу с коронавирусом. «Луч» автоматически покинул ФНЛ и улетел в третий дивизион.

Следующий кандидат – «Крылья Советов». Даже без кризиса и короны долги самарцев превышают его стоимость, что само по себе основание для банкротства, а областные субсидии не покрывают растущие долги.

Когда начнут играть?

Возможно, чемпионат Англии возобновится 13 июня. Руководство лиги 30 апреля добилось разрешения от правительства и проведет организационное собрание 1 мая. Тренировки возобновятся в мае.

Примерно тот же график ждут в Испании: с 4 мая игроки могут приступить к индивидуальным тренировкам, с 18-го – тренировки небольшими группами, а с 1 июня – общие тренировки. Чемпионат может возобновиться 5 или 12 июня.

Испания – один из эпицентров пандемии, и главная причина возобновления сезона – деньги. Это радует не всех: например, «Барселона» может отказаться доигрывать чемпионат из-за опасения за здоровье несмотря на крупные потери (140 млн евро). Хватает игроков, которые не уверены в необходимости играть и готовы к бойкоту.

20 апреля министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал, что матчи Бундеслиги возобновятся 9 мая без зрителей. Минтруда проверило такую возможность на соответствие нормам охраны труда и не нашло проблем – эпидемия показывает динамику падения. Все клубы заявили о полной готовности вернуться в мае – финальное решение осталось за государством. 30 апреля правительство Германии во главе с Ангелой Меркель рассмотрело новые меры борьбы с болезнью, среди которых был вопрос и возобновления футбольного сезона, но до него политики не успели дойти и перенесли на следующее заседание 6 мая – рестарт в День победы нереален. Но возвращение чемпионата Германии уже прямо за поворотом.

Путин, Блаттер и Меркель Фото: Imago

Чемпионат Италии в шаге от французского и голландского сценария: по данным Football Italia, сезон завершится досрочно, если его не получится возобновить 14 июня. А чтобы это случилось, эпидемиологическая обстановка должна выровняться в ближайшее время, чтобы игроки начали тренировки. По словам министра спорта Италии Винченцо Спадафоры, это маловероятно, а пример Франции и Голландии в приоритете.

Руководство Тинькофф Российской Премьер-лиги предложило клубам два варианта доигровки сезона-2019/20, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня, сообщается на официальном сайте РПЛ. Такие далекие даты связаны с тем, что количество заболевших в России еще не вышло на плато и продолжает расти с каждым днем.

В связи с этим «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин» выступили за фиксацию таблицы по итогам первого круга и завершение сезона. От этого выиграет «Ростов», который попадет в Лигу чемпионов вместо Лиги Европы. «Краснодар» же напротив, скатится на четвертое место.

Что с международным футболом?

УЕФА пока что отложил почти все международные турниры на неопределенный срок. Точные даты переноса есть только у Евро-2020 – он пройдет следующим летом. Из-за этого сместился чемпионат Европы среди женщин, который ожидался в 2021-м, а пройдет через два года. Пока отменены только Евро-2019/20 среди юношей до 17 лет и ЧЕ-2019/20 среди девушек до 19 лет. Все остальные турниры висят со статусом «Отложен, даты на рассмотрении».

УЕФА всеми силами пытается доиграть или провести турниры. И главная причина тоже деньги – улететь в трубу могут 1,1 миллиарда евро. Поэтому организация мечтает довести до конца Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе. Федерация раздумывает о проведении в плей-офф по одному матчу на нейтральных полях, а на стадии 1/2 закрыть команды в одном городе и устроить финал четырех. Правда, этому противоречит здравый смысл – чтобы повести международный турнир, необходимо нарушить границы и карантин и летать из страны в страну.

Лига чемпионов Фото: Getty Images

Если план не воплотится, то УЕФА ждет сущий ад: начиная от перерасчета призовых для клубов, заканчивая сорванными контрактами на телеправа по всему миру, что и сформирует миллиард убыли.

Что с трансферами и контрактами?

Пока что ФИФА заявила о работе над этими вопросами, но конкретики нет. Агентство Reuters разузнало, что сроки трансферных окон, скорее всего, изменятся, а клубам предложат автоматически продлевать договоры с игроками.

«Со стороны ФИФА есть желание продлить сезон, и если так произойдет, окна летом не будет. Если оно все-таки будет, эта ситуация, конечно же, существенно скажется. Даже клубы, у которых есть финансовые возможности, не знают, каким точно будет бюджет. Думаю, клубы будут очень осторожно делать какие-то вложения, учитывая то, что по крайней мере до лета ничего не ясно», – прогнозирует португальский агент Паулу Барбоза.

Раз клубы договариваются о снижении зарплат, то у них на исходе финансовая подушка. Значит, уменьшится количество трансферов и увеличится число сделок нефинансового характера – обменов футболистами. То же касается зарплат – в новых контрактах клубы будут бороться за существенное снижение гонораров. Так как менять старые соглашения клубы не имеют права, вся ситуация рискует вылиться в коллапс.

Неймар Фото: Getty Images

С одной стороны будут старожилы с высокими гонорарами, с другой – новички с пониженными, а с третьей – агенты, для которых наступает голодное время. Вероятность срыва сделок и непродленных контрактов очень высока, а значит, рынок насытится свободными агентами. Клубы со здоровой экономикой, вроде «Порту» и «Бенфики», позволят себе игроков, которых не тянули ранее из-за стоимости, но при этом вряд ли смогут продавать раскрученных своими силами талантов за десятки миллионов, как раньше.

Кроме того, много спортивных директоров потеряет работу или власть. «Значение мнения руководства клубов значительно возрастет за счет удовлетворения пожеланий спортивных директоров. Подписания многомиллионных контрактов, о которых неизвестно, будут ли они выполняться, со следующего лета не будет», – считает немецкий спортивный юрист Кристоф Шикхарт. Ключевые роли в этой ситуации получат грамотные исполнительные директора, которым нужно приводить в порядок экономику клубов.

В результате ключевым вопросом в будущем европейского футбола становится компенсация убытков, а не спортивные достижения. Только болельщикам клубов не плевать, какое место займет клуб в таблице, зато выполнение футбольных контрактов необходимо для выздоровления экономики не только спорта, но и некоторых стран: например, Испании футбол приносит 1,3% ВВП.

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