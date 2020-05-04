Рассказывайте в соцсетях про коллекции ваших футболок с хэштегом #МоиФормы, и мы опубликуем ваши рассказы.

Коронавирус в России только выходит на пик – кажется, сезон дворового футбола откладывается как минимум еще на несколько месяцев. Пока формы пылятся в шкафах, авторы Eurosport.ru вспоминают их истории.

Павел Городницкий, автор

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Павел Городницкий в формах «Реала» Фото: Eurosport

В детстве у меня была туча всяких форм, но это не помогало: во-первых, я чудовищно играл в футбол, во-вторых, почти все джерси я купил на гатчинском рынке за 300 рублей. Это, если что, с шортами, то есть качество было реально роскошным.

В 2009-м я окончательно завязал с футбиком: решил, что это не мое, поэтому пинать мяч больше не буду – тупо чтобы не позориться. Но формы не разлюбил. Просто не заказывал их, потому что было некуда напялить.

И вот, лет пять назад, я начал активно ходить в зал и подумал: а почему бы раз в год не покупать одну-две фирменных майки «Реала»? Да, за 6-12 тысяч, но зато там запредельное качество и стилевый дизайн.

У меня до сих пор живы почти все формы: розовая майка Бэйла из 2014-го, безымянная фиолетовая из сезона-2016/17, да и в этом году взял темную футболочку с прорезиненной эмблемой – кайф. Умирают только классические белые джерси: их брать никому не советую, они жутко непрактичные, да и слишком банальные.

А вот вторые и третьи комплекты планирую брать еще долго – они практичные, красивые и удобные. К тому же нет ничего приятнее, чем прийти в зал после очередной победы в ЛЧ и с ухмылкой прошагать мимо какого-нибудь тоскливого дрища в сине-гранатовой майке.

Михаил Бирюков, шеф-редактор

Во-первых, это три футболки «Гамбурга»: первая с Такахарой найдена в секонде, потому что в детстве нужна была хоть какая, вторая – с Байстером – гордо привезена из Германии (жаль, что Макса сломали травмы, а лучшая форма в истории клуба пришлась на жуткие времена). Третья – с Троховски – дань уважения великой команде 2000-х. Купил ее у коллекционера недавно, потому что болеть за «Гамбург» и не хранить эту половинчатую футболку – фи.

Во-вторых, это зеленая сборная Германии. Нестандартная форма с фамилией Клозе – респект форварду, который влюбил меня футбол.

В-третьих, это первая любовь, сборная Дании времен любимой тройки Роммедаль – Томассон – Гронкьяер. Бонусом идет патриотический привет в 2008-й и форма сборной России с Евро, а еще есть форма сборной Новой Зеландии по регби. В свое время она просто показалась стильной.

Илья Яшинин, автор

Футбольная экипировка – это любовь, которая не ушла вместе с детством и преследует меня до сих пор. Даже в 26 загораются глаза, когда в секонд-хенде натыкаюсь на ретро-футболку вроде джерси «Селтика» сезона-2002/03.

Как раз тогда, в начале века, отец привез из Германии первую майчонку. На черно-желтой ткани красовалась девятка – тогда под этим номером в дортмундской «Боруссии» забивал Фреди Бобич. Нападающий он, возможно, был и неплохой, но фамилия его писалась как Bobic. Пацаны во дворе сразу подметили шанс для стеба и звали меня исключительно по популярной собачьей кличке. Попытки объяснить, что Фреди на самом деле Бобич, а не Бобик, разбивались о гогот корешей.

В следующем сезоне батя привез новую дортмундскую футболку, но снова не подумал о последствиях. Бразилец Марсио Аморозо был лучшим бомбардиром Бундеслиги, только кого это волновало, когда у него такая фамилия! Бобиком ходить было неприкольно, но отморозком – еще обиднее. Ситуацию исправила парочка драк.

А вот до третьей джерси было не докопаться. Оливера Кана знали и уважали все. Казалось, что эта футболка даже помогает отбивать мячи. Меня начали величать просто Каном – тогда я хотел верить, что это из-за моих крутых вратарских скиллов. Через пару лет форму украли из раздевалки во время соревнований, но погоняло приклеилось. Для одноклассников и людей со двора я по-прежнему Кан.

Андрей Рабинович, редактор ленты новостей

Форма «Ливерпуля» Фото: Eurosport

Ровно 10 лет назад я начал болеть за «Ливерпуль». Вечером 29 апреля 2010 года на «Энфилде» «красные» с Торресом и Джеррардом обыграли «Атлетико» с Форланом и Агуэро, но пропустили испанцев в финал Лиги Европы. После этого были бесконечные нарезки с лонгшотами Стиви Джи, хайлайты стамбульского чуда, наложенные на слезоточивую музыку, текстовые трансляции под одеялом (мама запрещала смотреть телик так поздно), под десяток проигранных финалов, слезы, просьбы не кричать на всю квартиру и множество футболок. Одна из них – желтая, еще со старой эмблемой. В такой играли перцы вроде Оуэна, Макманамана и Фаулера в год моего рождения.

Я зафанател от клуба в не самый подходящий для этого период его истории, но раз в пару лет я заглядываю в семейные архивы и убеждаюсь – за меня все решили намного раньше.

Евгений Коростелев, выпускающий редактор

Сейчас в моей скромной коллекции всего четыре джерси – каждая оказалась у меня абсолютно спонтанно. Первые футболки «Локомотива» с фамилиями Лоськова и Одемвингие – подарки родителей на 12-летие – пылятся где-то на полках в квартире родственников. Когда-то я гонял в них на коробке, но спустя 5 лет жестоко изменил – майка «Реала» выглядела намного привлекательнее, к тому же пренебрегать подарком девушки из официального магазина в Мадриде было неправильно.

Следующей футболки я ждал еще несколько лет: перед ЧМ-2014 adidas подарил Eurosport формы большинства сборных финального турнира, и я урвал самую для себя привлекательную – с гербом Испании. Как в коллекцию попала паленая футболка «Галатасарая»? Подгон от тестя с отдыха в Турции. Майку «Монако» с принтом Головина душа затребовала, когда парни с сайта отправились в теннисную командировку во Францию – и плевать на выброшенные за тряпку почти четыре тысячи рублей. Но самая ценная в списке – футболка «Тульских пряников». Да, такого клуба нет на футбольной карте, но есть в памяти студентов, потративших на создание джерси институтской команды несколько суток и вагон креатива.

Андрей Литвинов, редактор социальных сетей

Коллекция форм Фото: Eurosport

Коллекция скромна, но три настоящих раритета в ней есть. Футболка «Локомотива» с Ротенбергом? Лучший игрок мира! Худшая форма в истории сборной России? Самая недооцененная, от кремлевского цвета которой все сейчас кайфовали не меньше, чем Нидерланды от оранжевого, но нам вернули красно-белую тоску.

Какой-то паленый «Зенит»? Не просто паленый, а подобранный висящим на самой настоящей петербургской помойке, что пропитывает форму по-настоящему аутентичным зенитовским стилем. Отодрал чужую фамилию и наслаждаюсь ретро футболкой с семеркой.

Данил Тармасинов, автор

Форма Бекхэма Фото: Eurosport

2006 год. 12-летний я впервые осознанно смотрю футбол по телику и восторгаюсь тем, как Василий Уткин вплетает в репортаж что-то про «Гарри Поттера». Нас с сестрой на все лето запулили к бабушке, поэтому я еще месяц жду маму, чтобы выпросить у нее паленую футбольную форму. Выбор на местном рынке скромный, я мало кого знаю, поэтому выбираю что-то попопсовее.

«Весь к нам», – довольно смеется женщина, подарившая мне жизнь. Да, это была красная футболка сборной Англии с фамилией BECKHAM на спине. Я очень быстро для 12-летнего понял, что у меня самые нечувствительные ноги на планете, поэтому чаще топал на ворота или в защиту. А что может быть абсурднее Бекхэма в раме? Больше футбольных форм я не выпрашивал, только страдал по майке Коби Брайанта.

Дмитрий Панферов, автор

В конце нулевых заполучить хоть какую-то форму было явно не так сложно, как за десятилетие до этого. Правда, в спортивных магазинах (культуры гипермаркетов в маленьких городах не существовало априори) продавались «стеклянные» футболки Цзагоева (именно так), Павлюченко и даже Лоськова, но никак не любимого игрока детства Торреса. Стать счастливым обладателем чего-то более приближенного к формам, которым мы привыкли сейчас, было счастьем. Заполучить майку Фернандо – мечтой.

Спустя годы она осуществилась. После отцовской майки «Реала» (с Benq Siemens на животе) на три размера больше и того же Павлюченко, Торрес с девяткой на спине у меня все-таки появился – футболку привезли в подарок из Турции через месяц после золотого гола Эль Ниньо в финале Евро. Спустя годы понимаешь, что и та майка была далека от оригинала, но в конце концов это неважно – миллиону забитых голов во дворе и на тренировках это никак не мешало.

Макс Акманцев, главный редактор

Форма Шотландии Фото: Eurosport

Не самый ценный, но самый странный экспонат появился в моей коллекции году так в 2009-м. Серьезно не помню, даже пытаться не буду. Школа, преподававшая английский язык взрослым людям, частенько привозила в Волгоград иностранцев. Их селили на несколько месяцев где-нибудь в центре, они быстро обзаводились друзьями и подругами. Не сказать, что уроки мне были нужны, я говорил почти идеально. Но как-то подруга призвала составить компанию – школа завезла в город шотландца, который активно познавал русскую культуру. Знакомство получилось сложным, половину вечера я работал переводчиком. На общение времени не было. Но с каждым вечером и выпитым литром волгоградского пива отношения становились все более крепкими. Спустя годы мы все еще поздравляем друг друга с Новым годом, Рождеством, днями рождения.

Как и любой гость страны, Дэвид в один прекрасный день вернулся на родину. Но перед отъездом он оставил нам с товарищем две футболки сборной Шотландии, в которой, если ничего не путаю, официально никто не играл. Да какое это имеет значение, подарок же. Надо было выбрать между голубой и желтой. Это было очень приятно, это было от души, это было круто. Правда, первое, о чем я подумал, когда принял подарок: «Какого хрена я выбрал желтую?!»

Она до сих пор лежит у меня в шкафу, но иногда я достаю ее для редкого товарняка с лучшиками из Eurosport.ru.

Рассказывайте о своих формах в соцсетях с хештегом #МоиФормы. Мы подхватим ваши истории и тоже опубликуем!

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