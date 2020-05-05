Самая яркая работа российского арбитра на главных футбольных ивентах.

За почти 30 лет постсоветской истории лишь четырем русским арбитрам удалось поработать на чемпионатах мира и Европы. И лишь один раз рефери из России судил матч плей-офф – Валентин Иванов сделал все, чтобы тот вечер запомнили навсегда.

Иванова критиковали еще на групповом этапе ЧМ-2006. Раймон Доменек после матча Франция – Швейцария, где русский арбитр выдал восемь желтых карточек, назвал того нервным: «Я не всегда понимал его решения. Это новый вид судейства». В следующей игре Германия – Эквадор рефери вроде как успокоился: всего два предупреждения. Как оказалось, это была передышка перед «нюрнбергским трибуналом» – так сразу несколько русских медиа окрестили судейство Валентина Иванова в матче 1/8 финала Нидерланды – Португалия.

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Краткая хронология судейства Иванова:

уже к 7-й минуте выписал две желтые карточки голландцам (Ван Боммелю и Булахрузу);

34-я минута, Иванов странно отреагировал на падение Роббена – назначил штрафной в пользу португальцев, но при этом зажег желтый свет перед Манише;

примечательно, что на той же минуте Криштиану Роналду из-за травмы покинул поле – вот тогда вполне можно было удалять Булахруза за вторую желтую, но судья почему-то пожалел голландца;

зато не пожалел Коштинью, показав тому две желтые за последние 15 минут первого тайма (вторую – за игру рукой) и удалив его уже в добавленное время;

во втором тайме Иванов окончательно потерял управление игрой, которая превратилась в смесь нескончаемых фолов, провокаций и симуляций. С 59-й по 78-ю минуты рефери девять раз достал желтые карточки, из которых две превратились в удаления. На 63-й Булахруз заехал Фигу локтем, тот приукрасил момент актерской игрой уровня «Оскара» – в этот раз Иванов не пощадил голландца;

Валентин Иванов, ЧМ-2006 Фото: Getty Images

через 15 минут Деку схлопотал два предупреждения, уместив в шесть минут грубый фол в ответ на нарушение фэйр-плей голландцами, пару спровоцированных стычек и отказ отдать мяч соперникам, который и повлек вторую желтую;

несколькими минутами ранее Деку выскочил один на один с вратарем, но Иванов остановил игру, потому что в штрафной португальцев (!) лежал Карвалью;

закончился бенефис Иванова еще одним удалением: на пятой из шести добавленных минут Валентин выгнал Ван Бронкхорста, вновь уравняв составы.

Итогом игры стали 12 желтых и четыре красные карточки (рекорд чемпионатов мира) – на этом фоне единственный гол Манише, выведший Португалию на англичан в 1/4 финала, совсем затерялся.

«Я судил много игр, как в России, так и на международной арене, у меня были разные ситуации. Но с такой обстановкой во время игры я не сталкивался никогда. Знал, что футболисты Португалии славятся подобными выходками, но не ожидал, что и голландцы последуют их примеру. То, что я видел, как я понимал эти эпизоды, – так и судил», – рассказывал после матча Иванов, но от шквала критики это его не уберегло. Недовольны арбитром были все.

Валентин Иванов, ЧМ-2006 Фото: Getty Images

Марко ван Бастен, тренер голландцев: «Стыдно, что в таких важных матчах судьи могут принимать такие решения. Жаль, что во втором тайме в футбол никто не играл. Каждую минуту матч прерывался судейским свистом, и мы были не в состоянии что-либо показать».

Луис Фелипе Сколари, тренер португальцев: «Впервые за три с половиной года моей работы со сборной Португалии с поля были удалены сразу два футболиста моей команды. Перед матчем со сборной Англии судья оставил нашу команду без Коштиньи и Деку. Это очень серьезные потери. Некоторые решения арбитра были просто-напросто противоречивыми. Особенно вторая желтая карточка Деку».

Прошелся по русскому арбитру даже тогдашний глава ФИФА Зепп Блаттер: «Это был великолепный матч, полный драматизма и эмоций, но впечатление от игры испортил судья, который не был последователен в своих решениях. Я считаю, что арбитр не соответствовал уровню участников матча. Он может смело показать желтую карточку самому себе».

Естественно, Иванова отстранили от следующих игр ЧМ-2006, но позже ФИФА признала правомерность всех карточек того матча в Нюрнберге. Блаттер извинился перед русским рефери и даже предлагал тому работу в международной федерации. Валентин на работу в ФИФА так и не перешел, хотя в том же году завершил карьеру судьи – ему исполнилось 45 лет.

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