Артур Юсупов с футболкой Самюэля Это'О в «Анжи»
Фото: Other Agency
Перфоманс Eurosport.ru набирает обороты.
Eurosport.ru запустил флешмоб, в котором может поучаствовать каждый желающий – достаточно лишь сфотографировать свою коллекцию футболок и выложить в соцсети с хэштегом #МоиФормы.
К акции уже присоединились многие звезды российского футбола. Например, Артур Юсупов рассказал, что самая ценная в его коллекции – футболка Самюэля Это'О времен выступления за «Анжи».
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- Выкладывай свои (точнее #МоиФормы») в соцсети и не забывай тэгать Eurosport.ru.
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