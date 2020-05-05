Артур Юсупов с футболкой Самюэля Это'О в «Анжи»

Перфоманс Eurosport.ru набирает обороты.

Eurosport.ru запустил флешмоб, в котором может поучаствовать каждый желающий – достаточно лишь сфотографировать свою коллекцию футболок и выложить в соцсети с хэштегом #МоиФормы.

К акции уже присоединились многие звезды российского футбола. Например, Артур Юсупов рассказал, что самая ценная в его коллекции – футболка Самюэля Это'О времен выступления за «Анжи».

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А у Олега Самсонова на футболке «Баварии» с фамилией Швайнштайгера есть автограф самого немца – раритетная штука!

Выкладывай свои (точнее #МоиФормы») в соцсети и не забывай тэгать Eurosport.ru.

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