Даже в постсоветское время Россия дважды носила этот титул.

15 апреля 1967 года, Лондон. Действующие чемпионы мира англичане готовятся забрать еще и домашний чемпионат Британии. Но праздник для 99 тысяч зрителей на Уэмбли был жестоко испорчен. Шотландцы выходят вперед на 27-й минуте и до финального свистка держат соперника на расстоянии минимум в один мяч. Итог – 3:2. Довольные шотландские болельщики заявляют: «Мы победили чемпионов мира – значит, мы и есть чемпионы мира». Именно такая система действует в боксе, а когда-то применялась и в шахматах. В футболе она не прокатывает, но идея не была забыта.

В 2003-м британский журналист Пол Браун закопался в футбольные архивы, откуда выполз с большим материалом для FourFourTwo и собственным веб-сайтом UFWC (Unofficial Football World Championships – неофициальный чемпионат мира по футболу). В самом первом матче сборных 30 ноября 1872 года Шотландия и Англия сыграли по нулям, но уже 8 марта 1973-го англичане победили 4:2, стали, сами еще того не зная, чемпионами UFWC и запустили цепочку.

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Зачастую неофициальный чемпион мира определяется вместе с официальным – в финале ЧМ, но бывают исключения. Например, в 2002-м Нидерланды и в 2006-м Уругвай отвоевали виртуальный пояс в товарищеских играх, но главный ивент посмотрели по ТВ. Возможен и сценарий ЧМ-1994: в последнем туре группового этапа чемпионами стали колумбийцы, победившие Швейцарию (2:0), чем и довольствовались: очков для плей-офф не хватило. А бывали ли чемпионами СССР и Россия? Шесть раз! И носили этот титул дольше, чем, например, Бразилия, Италия или Германия.

Первые три чемпионства

Шанс на неофициальную корону впервые выпал СССР зимой 1966 года. Товарищеская игра против Чили в Сантьяго проходила 23 февраля – в такую дату советский спортсмен обязан побеждать: дубль Йожефа Сабо и надежная игра Анзора Кавазашвили предопределили победу гостей (2:0) и титул, о котором они в те времена даже не подозревали.

В оставшиеся месяцы сборная СССР провела 5 удачных товарищеских защит пояса, а на ЧМ-1966 последовательно сокрушила КНДР (3:0), Италию (1:0), снова Чили (2:1) и Венгрию (2:1). 25 июля советы в первый и последний раз сразились за финал главного спортивного турнира, но в весьма грубом полуфинале сильнее оказались немцы – 2:1.

10 матчей в статусе чемпиона (+7=2-1)

Сборная СССР перед четвертьфиналом ЧМ-1966 против Венгрии Фото: Getty Images

Спустя год корона снова вернулась в страну советов. 15 апреля шотландцы победили Англию в том самом матче, подарившем идею UFWC. А уже 10 мая в Глазго сначала Томми Джеммелл забил в свои ворота, а потом Федор Медвидь – в правильные.

Далее – 8 успешных защит, поражение от Австрии в квалификации Евро-1968 (0:1) и ответная победа 3:1 в Ленинграде (правда, уже в товарищеской игре) 16 июня 1968-го. В последующих товарняках СССР победил Колумбию, дважды сыграл вничью, а 8 августа 1969-го проиграл в Москве шведам.

9 матчей (+7=1-1)

4 матча (+1=2-1)

Черные 1970-е

Примерно к концу той декады у сборной СССР начал складываться обидный образ чемпионов мира в товарищеских матчах, ярко раскрывшийся в 80-е. В официальных все было не так радужно: после финала Евро-1972 советские футболисты пропустили по два мировых и континентальных первенства.

Что касается неофициального чемпионства, то за 1970-е у СССР было три попытки, компактно уместившиеся в три весенних месяца 1976 года. В марте советские футболисты упустили товарищескую победу над Чехословакией, пропустив два гола после 83-й минуты – 2:2. Следующие две игры с чехами были наиважнейшими – четвертьфинал квалификации Евро-1976 (основной турнир начинался тогда с полуфинальной стадии). 24 апреля Чехословакия обеспечила себе задел в Братиславе усилиями Йозефа Модера и того самого Антонина Паненки (2:0), а 22 мая в Киеве снова 2:2, только теперь советской сборной дважды пришлось спасаться. Ни Евро (его, кстати, чехи и выиграют), ни титула.

Обидные 1980-е

7 июля 1982-го СССР мог стать чемпионом UFWC в случае победы над Польшей, хотя в той игре на «Камп Ноу» ставки были куда выше. Заканчивался второй групповой этап ЧМ и для выхода в полуфинал команде знаменитого триумвирата Бесков-Лобановский-Ахалкаци нужна была только победа. Перед игрой зампред Госкомспорта Леонид Сыч зашел в раздевалку и заявил: «Главное – не проиграть». Команда и сыграла так, будто ей нужно было не проиграть. 0:0: СССР поехал домой, а поляки – отдавать титул Италии.

Итальянцы сразу после финала ЧМ-1982 опозорились дома со Швейцарией (0:1), а «крестоносцы» в апреле 1983-го сгорели дома с тем же счетом СССР. Если бы тогда советские футболисты знали, какой сорвали куш, спустя две недели в отборе Евро-1984 сборная Португалии в Москве была бы унижена не 5:0, а 9:0.

Расставание с поясом UFWC получилось горьким. 13 ноября СССР в Лиссабоне завершал квалификацию. Для поездки на первый за 12 лет Евро хватало бы ничьей, а в соперниках была там самая униженная и раздавленная Португалия. В первом тайме советы в основном оборонялись и довольно успешно, пока на 43-й минуте арбитр Жак Конрат не назначил 11-метровый за фол, который, вероятно, был за пределами штрафной. Вторая половина превратилась в бесконечный штурм ворот хозяев, но «селесау» отстояли минимальный счет и получили билеты во Францию.

7 матчей (+4=2-1)

Последний матч в ранге претендента СССР провел 20 февраля 1988-го в Бари. Итальянцы, чей футбольный сезон был в самом разгаре, разгромили едва вышедшего из зимней спячки соперника – 4:1. Ирония судьбы: спустя четыре месяца все та же «скуадра» была в красивом стиле обыграна в полуфинале Евро-1988 (2:0), но чуть раньше итальянцы благоразумно слили пояс Уэльсу в товарняке.

Новое время

31 мая 1995-го уже сборной России первое постсоветское чемпионство принес гол Владимира Бесчастных на 40-й минуте товарищеского матча с Югославией (2:1). Титул команда подтвердила блестящим результатами в квалификации Евро-1996 и товарищеских матчах, а за пару месяцев до турнира даже забралась на третью строчку рейтинга ФИФА.

Увы, на самом чемпионате Европы Россия попала в группу смерти с двумя будущими финалистами и мощнейшей итальянской сборной. Ей-то команда Романцева и уступила пояс в стартовой игре – 1:2. В следующем туре Россия продержалась лишь один тайм против Германии (0:3), а вот Италия зачем-то перекроила весь стартовый состав и была бита Чехией (1:2).

Александр Мостовой празднует гол в матче Россия – Чехия на Евро-1996 Фото: Getty Images

Даже с двумя поражениями Россия сохраняла 0,1% на четвертьфинал: надо было побеждать чехов с разницей в два гола и надеяться, что бундестим, которую устраивало бы даже минимальное поражение, сломает «скуадру». Германия в итоге немотивированно отстоялась в обороне (0:0), но Россия была близка хотя бы возвращению пояса UFWC. 0:2 к 19-й минуте с Чехией превратились в 3:2 к 85-й. Четвертый гол был близок, но вместо этого – провал в обороне на финише и 3:3.

14 матчей (+12=1-1)

Легендарные 3:2

В июле 1998 года французы на «Стад де Франс» разгромили Бразилию 3:0 и стали чемпионами в обеих категориях. Спустя три месяца в отборе Евро-2000 «ле блюз» показали мастер-класс на поле «Лужников» (3:2), а 5 июня 1999-го вновь вышли против сборной России на знаковом для себя стадионе в Сен-Дени. Об этом матче знают даже те, кто в тот вечер еще не родился: чемпионская Франция была повержена дублем Александра Панова и голом Валерия Карпина на 87-й минуте – 3:2.

Валерий Карпин только что забил Франции в Сен-Дени, июнь 1999-го Фото: Getty Images

В статусе неофициально сильнейшей сборной мира команда Олега Романцева выиграла следующие четыре встречи, а потом состоялся не менее памятный матч против Украины. Ничья 1:1 лишила Россию поездки на Евро-2000, но не титула. Он был потерян 2 февраля в результате товарищеского разгрома от Израиля – 1:4.

6 матчей (+4=1-1)

Нулевые

Долгие 18 лет дороги сборной России ни разу не пересекались с носителем чемпионом UFWC. Возвращение короны было близко на домашнем первенстве мира. В Россию чемпионом приехала сборная Перу, которая в первом же туре проиграла Дании (0:1). Датчане без поражений вышли в плей-офф, но там в серии пенальти спасовали перед хорватами.

Четвертьфинал Россия – Хорватия едва ли кто-то еще забыл: и шедевр Черышева, и спасительный гол Фернандеса и ту самую серию пенальти, в которой сильнее были «шашечные».

На май 2020-го сильнейшей сборной в мире по версии UFWC являются Нидерланды. Если пандемия не помешает, «оранье» будут отстаивать пояс 4 сентября игрой против Польши.

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