Футбол

Baza: Кокорин отказался платить за разбитый Mercedes – расходы полностью покроет Мамаев

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Павел Мамаев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Саша считает, что он не при делах.

Страйкер «Сочи» Александр Кокорин отказался платить за разбитый Mercedes ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Девушка подала в суд на Кокорина и Мамаева за инцидент из 2018 года – тогда в ходе конфликта с водителем Ольги Виталием Соловчуком пострадал автомобиль телеведущей, Ушакова потребовала футболистов возместить ущерб. По информации телеграм-канала Baza, всю сумму в 321 тыс рублей заплатил Павел Мамаев. Кокорин считает, что лично он непричастен к повреждениям – помятой двери и разбитому стеклу.

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