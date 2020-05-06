Саша считает, что он не при делах.

Страйкер «Сочи» Александр Кокорин отказался платить за разбитый Mercedes ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Девушка подала в суд на Кокорина и Мамаева за инцидент из 2018 года – тогда в ходе конфликта с водителем Ольги Виталием Соловчуком пострадал автомобиль телеведущей, Ушакова потребовала футболистов возместить ущерб. По информации телеграм-канала Baza, всю сумму в 321 тыс рублей заплатил Павел Мамаев. Кокорин считает, что лично он непричастен к повреждениям – помятой двери и разбитому стеклу.

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Помимо Соловчука, Александр и Павел подрались в «Кофемании» с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Суд назначил Кокорину полтора года лишения свободы, Мамаеву – 1 год и 5 месяцев. Оба вышли в сентябре 2019-го на свободу по УДО.

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Чемпионат России Mash: телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева 30/04/2020 В 08:39