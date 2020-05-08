Кинодива нанесла символический удар по мячу в винтажном платье и на каблуках.

Дива и секс-символ 1950-х годов Мэрилин Монро звездила не только на красных дорожках, модных показах и лакшери-вечеринках. Среди ее бесчисленных фотографий есть серия снимков со стадиона, где она не просто наблюдает за футбольным матчем в роли зрителя, а совершает символический удар по мячу перед стартовым свистком.

12 мая 1957 года актриса открывала товарищеский матч между «Хапоэлем» из Тель-Авива и сборной звезд американской лиги. Игра состоялась в Бруклине на бейсбольном стадионе «Эббетс Филд» в честь девятой годовщины государства Израиль. Предварительно у израильской делегации спросили, с кем бы они хотели встретиться в США, и они ответили: «Как спортсмены мы бы хотели увидеть команду «Бруклин Доджерс», как мужчины – Мэрилин Монро».

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Вот как вспоминают появление Монро на поле в биографической книге о ней:

«Мэрилин была в королевском синем платье и с ожерельем на шее, она помахала собравшимся из кабриолета и медленно сошла на газон, сопровождаемая охраной. Она осторожно подняла юбку и пробежала немного на высоких каблуках, чтобы пнуть мяч в сторону фотографов. Некоторое время Мэрилин стояла на одной ноге, дожидаясь, пока боль утихнет. После матча она вручила приз победившей команде из Израиля (матч закончился со счетом 6:4)».

Потом Монро ввела мяч в игру уже для футболистов и, немного прихрамывая, покинула поле под руку с судьей. Ей аплодировали 22 тысячи зрителей, играл оркестр.

Пообщаться с кинодивой удалось легендарному израильскому вратарю Якову Ходорову – он даже держал ее за руку и несколько раз сфотографировался. «Газеты писали, что я растерялся и пропустил несколько мячей из-за того, что оказался рядом с Мэрилин Монро, – вспоминал Ходоров позже. – Верно, я был немного взволнован, но кто не разволнуется рядом с Мэрилин Монро?»

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