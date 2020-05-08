Тест: угадай футболиста по тату

Eurosport
Фото: Eurosport
Дисклеймер: будет очень непросто.
Eurosport.ru предлагает вам пройти очередной непростой тест, задача классическая – угадать футболиста по татуировке. Но учти: на этот раз мы выбрали не самых известных игроков.
Дерзай, надеемся на твою интуицию, напряги все отсеки памяти, но выбей 9 из 9!
Чемпионат Англии
Тест: назови стадионы всех клубов АПЛ
16/04/2020 В 11:00
Другие тесты от Eurosport.ru:
Тест: назови топ-15 рейтинга WTA
Тест: назови топ-15 рейтинга ATP
Тест: назови 11 городов, принимавших матчи ЧМ-2018
Тест: знаешь ли ты факты о «Золотом мяче»
Тест: вспомни хозяина чемпионата Европы
Качай приложение Eurosport для iOS или Android
Чемпионат России
Тест: вспомни всех чемпионов СССР
14/04/2020 В 13:00
Футбол
ФИФА разрешила проводить пять замен
2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме