Футбол

Тест: угадай футболиста по тату

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Eurosport

Фото: Eurosport

Тимофей Яценко
Автор:Тимофей Яценко
3 часов назад
@timofeyatsenko

Дисклеймер: будет очень непросто.

Eurosport.ru предлагает вам пройти очередной непростой тест, задача классическая – угадать футболиста по татуировке. Но учти: на этот раз мы выбрали не самых известных игроков.

Дерзай, надеемся на твою интуицию, напряги все отсеки памяти, но выбей 9 из 9!

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