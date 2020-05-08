Тест: угадай футболиста по тату

Дисклеймер: будет очень непросто.

Eurosport.ru предлагает вам пройти очередной непростой тест, задача классическая – угадать футболиста по татуировке. Но учти: на этот раз мы выбрали не самых известных игроков.

Дерзай, надеемся на твою интуицию, напряги все отсеки памяти, но выбей 9 из 9!

Чемпионат Англии Тест: назови стадионы всех клубов АПЛ 16/04/2020 В 11:00

Другие тесты от Eurosport.ru:

Тест: назови топ-15 рейтинга WTA

Тест: назови топ-15 рейтинга ATP

Тест: назови 11 городов, принимавших матчи ЧМ-2018

Тест: знаешь ли ты факты о «Золотом мяче»

Тест: вспомни хозяина чемпионата Европы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России Тест: вспомни всех чемпионов СССР 14/04/2020 В 13:00