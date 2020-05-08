Коронавирус меняет футбольные правила. Правда, эта мера – временная.

ФИФА разрешила проводить пять замен в матчах официальных турниров, которые завершатся до конца 2020 года, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФИФА сообщает ТАСС. Команды получат возможность поменять игроков только три раза за матч, а также во время перерыва между таймами. В соревнованиях, где можно было делать четвертую замену в дополнительное время, разрешат использовать шестую.

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Решение было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) и вступает в силу немедленно. Организатор каждого турнира вправе самостоятельно решать о том, использовать это изменение в правилах или нет. Также сообщается, что позднее ФИФА и IFAB обсудят возможность распространения данного решения и на турниры, которые завершатся в 2021 году. В соревнованиях, которые будут возобновлены после паузы из-за коронавируса, разрешат прекратить использование системы видеоассистента рефери (ВАР).

В марте 2018 года ФИФА разрешила использовать четвертую замену в дополнительное время матчей плей-офф чемпионата мира в России. Позднее новшество стало применяться в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Национальные чемпионаты большинства стран Европы приостановлены из-за коронавируса, не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, перенесены встречи сборных, запланированные на июнь. УЕФА ранее рекомендовал доиграть внутренние чемпионаты.

16 мая ожидается возобновление чемпионата Германии. 28 апреля было объявлено о досрочном окончании чемпионата Франции по итогам 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее победителем был назван «ПСЖ».

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