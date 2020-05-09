История великого фото: «Матч смерти» в оккупированном Киеве

Главное спортивное предание Великой Отечественной.

«Матч смерти» оброс легендами, и спустя 75 лет после Победы в Великой Отечественной войне знать наперед все детали невозможно. Но эта игра была, советские футболисты сражались с командой захватчиков в оккупированном Киеве, и после победы некоторые действительно были убиты.

Играли 9 августа 1942 года, «Матчем смерти» встречу окрестил советский писатель Лев Кассиль. На футбольном поле встречались команда «Старт», составленная из рабочих киевского хлебозавода, и сборная немецких частей, оккупировавших город (их команда получила красивое название «Флакэльф»). Официальной долго считалась самая кровавая версия – фашисты в жесткой форме приказали «Старту» проиграть под угрозой физической расправы, но храбрые киевляне не поддались, победили со счетом 5:3 и были казнены.

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Афиши к матчам 6 и 9 августа Фото: Eurosport

Позже информацию скорректировали. Убили не всю команду, а несколько человек (четырех или шестерых по разным версиям), не сразу после матча, а позже, предварительно арестовав. И не за победу в матче, а за другие антинемецкие проступки: кто-то участвовал в сопротивлении, кто-то состоял в обществе «Динамо», подчинявшемся НКВД, и пострадал из-за доноса предателя.

Тот самый матч был не единственной игрой «Старта» – футбол в оккупированном Киеве процветал. За три дня до вошедшего в историю матча состоялась первая встреча местной команды с «Флакэльфом», и «Матч смерти» стал реваншем для немцев, проигравшим с разгромным счетом 2:7. До и после «Старт» играл с «Рухом», в которую вошли служащие органов власти и рабочие киевских фабрик.

«Матч смерти» стал важным элементом наследия в советской культуре: сначала о нем писали в газетах, потом была выпущена книга «Последний поединок», а в «Сталинском племени» напечатали киноповесть «Матч смерти». В 1960-х Мосфильм снял художественный фильм «Третий тайм». Тогда же футболисты-участники посмертно были награждены медалями «За отвагу», выжившие получили медаль «За боевые заслуги».

Главный фильм о «Матче смерти» – «Матч» 2012 года, приуроченный к 70-летию игры, с Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской в главных ролях. Безруков исполнил роль вратаря, и его специально для съемок тренировал Сергей Овчинников.

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