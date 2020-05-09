Невероятная связь футбола и Второй мировой войны.

Азербайджанский арбитр ФИФА Тофик Бахрамов вошел в историю футбола благодаря засчитанному голу в финале ЧМ-1966, а еще с его именем связана легенда о Сталинграде.

На финал ЧМ-1966 между Англией и ФРГ Бахрамов был назначен линейным судьей. Основное время закончилось вничью (2:2), а в дополнительное британец Джеффри Херст поразил ворота не самым привычным способом – мяч ударился в перекладину, попал в линию ворот, а оттуда отскочил в поле. Главный рефери не видел момент и обратился к дежурившему на бровке Бахрамову. Тот уверенно кивнул: гол был. Херст забил еще, а англичане взяли первый и единственный в истории мировой титул.

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Бахрамов умер в 1993 году, и после смерти его имя связали со Сталинградской битвой. Возникло предание, что когда незадолго до кончины у Тофика спросили о правильности принятого в 1966-м решения, он ответил журналистам одно слово: «Сталинград».

Сын Тофика Бахрамова, Бахрам Бахрамов, сперва решительно отрицал эту информацию. Вот что он сказал в 2015 году, на 70-летие Победы:

«Сталинград? Какой Сталинград? Глупости все это. Во время Сталинградской битвы папе было 16-17 лет. Я даже не понимаю, кому понадобилось придумывать такое. У человека должна быть недюжинная фантазия, чтобы додуматься до такого.

Я вообще не могу понять, какое отношение может иметь футбол к той войне и к Сталинграду в частности. лично для меня показателем является тот факт, что после матча капитан немцев Уве Зеелер лично подошел к отцу и извинился, признав, что гол был».

Бахрам Бахрамов Фото: Imago

На самом деле будущему арбитру за три дня до завершения Сталинградской битвы исполнилось 18, а в 2018-м его сын поменял риторику – видимо, ему понравилась легенда с налетом патриотизма.

«Сталинградская битва известна в истории Второй мировой войны как переломная. Это история мира, это правда. Как и гол в финале ЧМ-66. Поэтому папа и упомянул про Сталинград», – объяснил Бахрамов-младший.

Тофик Бахрамов воевал?

Нет – ни в Сталинградской битве, ни вообще. В 1943 году Бахрамов дебютировал за «Буревестник» в первенстве Баку, через год ушел на повышение в бакинское «Динамо» и стал играть в классе Б чемпионата СССР. А затем сбылась детская мечта азербайджанских мальчишек – Тофик перешел в «Нефтчи», которое тогда носило название «Нефтяник».

Спортивная карьера Бахрамова завершилась в 1950 году из-за травмы – тогда он стал арбитром и дослужился до назначения на финал чемпионата мира.

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