Футболки Кана и Глеба, автограф Анри. Читатели Eurosport присоединились к флешмобу #МоиФормы

Крутейшие коллекции у всех, нереальные – у каждого второго читателя 😍

На днях Eurosport.ru запустил флешмоб #МоиФормы, в которых спортсмены и читатели делились своими коллекциями футбольных джерси. Как и обещали, мы публикуем все ваши подборки (а на формы популярных спортсменов можно полюбоваться вот тут).

Читатель Константин Самойлов похвастался джерси, в которой Джибриль Сиссе забил два мяча в ворота ЦСКА в финале Суперкубка УЕФА-2005 и принес «Ливерпулю» победу.

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В коллекции Константина есть куча раритетных маек, вот – суперстильная розовая футболка «Палермо», которую носил Хавьер Пасторе.

А вот – легендарная форма «Арсенала» в сезоне-2005/06. Ее носил Александр Глеб.

Читатель Николай Осипян похвастался единственной футболкой в своей коллекции – в такой же за «Краснодар» бегал уругваец Маурисио Перейра.

Пользователь твиттера Клякса Роршаха оказался обладателем джерси самого Оливера Кана!

Читатель Дмитрий Бурдонов – настоящий фанат «Локомотива».

А вот читатель Михаил раздобыл настоящий эксклюзив – автограф легендарного Тьерри Анри на футболке «Арсенала».

Пользователь твиттера Rapuga достал из закромов форму «Спартака» с автографами игроков. Да еще и какой раритет – Кубок Интертото, 2004 год!

Пользователь инстаграма Сергей показал четыре джерси, и на них только топовые фамилии: Зидан, Трезеге, Анри, Ван Нистелрой.

Филипп Ясиньски оказался обладателем... тренировочной формы сборной Фарерских островов!

Фанат «Крыльев Советов» Александр Грунин собирает только футболки своей любимой команды. Мощная коллекция!

Подборка раритетных джерси от читателя Андрея Афанасьева.

Джерси футбольного клуба «Сокол» с мощнейшим спонсором – «Зерно Поволжья» 💪

Монструозный ассортимент в коллекции Абакира Исмаилова. Флагманы – Робби Кин и Франческо Тотти.

Потрясающая подборка регбийных джерси – все они принадлежат игроку сборной России Андрею Гарбузову.

Респекты за лучшую коллекцию однозначно заслужил Константин Самойлов. Вот ссылка на его профиль – там еще куча футболок многочисленных топчиков, от Радамеля Фалькао до Эйдура Гудьонсена. Мы просто не могли уместить их все в один пост!

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