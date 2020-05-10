Роббен выше Криша! Герой фанаток «Локо» выше фрешменов «Челси» и «Порту»!

Сайт Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих талантов в 2004 году.

Первое место занял форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, его оценили в 37 миллионов евро. Вторым стал испанский легионер «Арсенала» Хосе Антонио Рейес с прайсом в 35 млн евро. Третьим – капитан мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес (25 млн евро).

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В топ-6 также попали Робиньо из «Реала», Арьен Роббен из «Челси» и Криштиану Роналду из «МЮ».

Внезапно на 17-й позиции оказался аргентинский форвард московского «Спартака» Фернандо Кавенаги. Его стоимость – 10 миллионов евро.

Такой же ценник из 2004-го навесили на нападающего «Локомотива» Дмитрия Сычева. Он избежал офсайда и попал на 18-е место. Вероятно, русский футболист ниже аргентинца из-за дальнейшего трансферного пика, по которому Кавенаги дорос до максимальных 14 миллионов евро, а Сычев не превзошел 10 млн евро в карьере.

Представители Transfermarkt не уточнили, по какому критерию составляли рейтинг и как оценивали талант каждого из включенных футболистов.

Уэйн Руни выиграл пять титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии и три Кубка Лиги.

Криштиану Роналду – двукратный чемпион Испании, трехкратный чемпион Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, а также чемпион Европы-2016 в составе сборной Португалии.

Дмитрий Сычев – чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, бронзовый призер Евро-2008.

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