Первый триумф Германии на чемпионатах мира получился неоднозначным.

В 1954 году в Швейцарии прошел пятый в истории чемпионат мира по футболу. Впервые после Второй мировой войны турнир провели в Европе, и победителем сенсационно стала сборная ФРГ. Для немцев, все еще переживающих последствия глобальной катастрофы, это стало грандиозным событием. Триумф Западной Германии сказался не только на будущем немецкого футбола, но оказал влияние на всю страну – неожиданная победа подняла дух нации до невообразимых высот. В последующие годы многие ученые называли победу на ЧМ поворотным моментом в истории послевоенной Германии.

В финале Германия обыграла Золотую команду – сборную Венгрии, абсолютного фаворита того турнира, в составе которой зажигал Ференц Пушкаш и другие звезды великого поколения. Сенсационным результат можно считать по трем причинам:

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Венгрия ни разу не проиграла в 29 матчах на международной арене за четыре года.

В игре группового этапа венгры разложили немцев со счетом 8:3.

В то время в Западной Германии еще не было профессиональной лиги, поэтому формально большая часть той команды состояла из футболистов-любителей.

Матч начался ожидаемо – Венгрия вколотила два за 8 минут. Но еще через 10 немцы сравняли. Счет оставался равным, венгры доминировали на поле и, казалось, вот-вот дожмут андердога и добьются закономерного триумфа, когда за 6 минут до конца встречи западногерманский нападающий Хельмут Ран выгрыз мяч на венгерской половине, протащил его к воротам и забил с края штрафной площади. На этом триллер не закончился – за пару минут до финального свистка Пушкаш забил мяч, но судья на линии зафиксировал офсайд. Споры из-за отмененного гола ведутся до сих пор – по телевизионной картинке невозможно понять, находился ли страйкер во «вне игры».

В истории Германии матч называют Бернским чудом, но помимо банального везения были и другие факторы. В тот день в швейцарском городе не прекращался проливной дождь, западные немцы подобное называли «погодой Фрица Вальтера» – капитан немецкой команды был известен тем, что выдавал лучшие перфомансы в худших условиях. Поле было вязким, но для немецкой команды это не стало проблемой благодаря Адольфу Дасслеру.

Сборная Германии вышла на игру в бутсах с тремя полосками. По слухам, Дасслер лично вкручивал шипы в обувь капитану Фрицу Вальтеру и его команде – на тот момент технология была революционной, и немцы первыми примерили кроссы со сменными шипами. После памятного триумфа сапожник из небольшого городка Херцогенаурах стал поставщиком спортивного инвентаря для национальной команды.

Еще один победный фактор немцы предпочли бы не вспоминать. Согласно современным исследованиям, та историческая победа могла быть добыта с использованием допинга. «Есть несколько убедительных указаний на то, что некоторым игрокам были сделаны инъекции первитина, а не витамина С, как это было заявлено», – заявил спортивный историк и писатель Эрик Эггерс, исследовавший вопрос в Берлинском университете имени Гумбольдта. Первитин – форма метамфетамина, систематически и в больших дозах использовавшаяся армией Третьего рейха в качестве стимулятора.

Представители команды уверяли, что во время турнира игрокам вводили только витамин С, но допинг-тесты в то время не проводились. «Что подозрительно – инъекции немецким игрокам делали тайно. Единственная причина, по которой о них стало известно – после введения препарата игроки переболели желтухой. Однако самым главным доказательством является то, что витамин С не инъецируется. Это очень необычно. Они могли бы просто съесть апельсин», – добавил Эггерс. Некачественно продезинфицированная игла вскрыла, возможно, главный допинговый кейс в истории чемпионатов мира.

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