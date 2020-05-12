Огромный тоголезец всю жизнь чередует трагедии со скандалами.

«Я делаю что хочу, и только это имеет значение, – объяснил 36-летний нападающий парагвайской «Олимпии». – Не я принес коронавирус в Того. Можете сравнивать меня с Дидье Дрогба и Самуэлем Это’О, но я не Дрогба и не Это’О. Для тех, кто требует пожертвований, – этого не будет. Я Эммануэль Шейи Адебайор, и я всегда делаю что хочу, а не что мне говорят». Отказ от благотворительности – последняя из коллекции диких и неловких ситуаций в почти 20-летней карьере эксцентричного тоголезца.

На протяжении этого времени он регулярно бросался в крайности и в спорте, и в жизни: от звезды «Арсенала» до запасного «Тоттенхэма», от приглашения матери на премию Африканскому футболисту года до жутких разборок с многочисленными братьями и сестрами. Даже увлечение Эммануэля футболом превратилось в полулегендарную фольклорную байку. По рассказам футболиста, до четырех лет он не мог ходить, а мама таскала его по континенту в поисках шамана или целителя. Однажды паренек лежал в церкви, когда игравшие снаружи подростки пнули мяч в окно. Адебайор вдруг вскочил и побежал – футбол исцелил его от инвалидности.

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Правдивость этого воспоминания так и осталась под вопросом, зато тяжелый характер Эммануэля получил подтверждения на поле и за его пределами. Благодаря очевидному таланту 21-летнего нападающего «Монако» заметил главный воспитатель европейского футбола Арсен Венгер, который отдал за парня 10 млн евро. Мощный африканец идеально дополнил техничных Сеска Фабрегаса и Робина ван Перси: в сезоне-2007/08 Адебайор наколотил 30 мячей и чуть не привел лондонцев к титулу. Тем же летом он отреагировал на интерес «Барсы», продлив контракт с «Арсеналом», но через год идиллия игрока и клуба сменилась лютой ненавистью.

Эммануэль Адебайор против Криштиану Роналду Фото: Getty Images

На этот раз за Эммануэлем пришел разбогатевший «Манчестер Сити». По версии столичных фанатов, тоголезец предал их ради зарплаты в 172 тысячи евро в неделю, но Адебайор уверял, что это тренер избавился от него из-за денег, а сам он мечтал остаться в «Арсенале». «Венгер сказал, что я должен уйти, потому что он не видит меня в команде, – вспомнил нападающий. – Я сказал, что не уйду, но он ответил, что тогда я не буду выходить на поле. У меня не осталось выбора, кроме как согласиться на предложение «Сити». Болельщики «Арсенала» – первые в Англии, кто спел мое имя, и даже сейчас я желаю им победы, когда смотрю матчи клуба. С другой стороны, я хочу, чтобы они проиграли, из-за злости, которая меня переполняет».

Противостояние Адебайора с бывшим клубом началось летом и достигло кульминации уже в четвертом туре сезона-2009/10, когда «Сити» встретился с «Арсеналом» на «Этихаде». За 10 минут до конца основного времени «горожане» вели 2:1. Эммануэль замкнул кросс Шона Райт-Филлипса и увеличил отрыв в счете, после чего выплеснул накопившуюся обиду. Тоголезец пробежал через все поле к гостевому сектору, раскинул руки и неподвижно встал, глядя на трибуну. Разъяренные болельщики, которые еще недавно скандировали чанты в его честь, закидали предателя бутылками и зажигалками, но он даже не моргнул.

После игры Ван Перси заявил, что Адебайор специально наступил ему на голову, а Футбольная ассоциация оштрафовала главного антигероя тура на 29 тысяч евро и влепила бан на два матча. Эммануэль объяснил провокацию расистскими выкриками фанатов: «Меня оскорбляли без причины, хотя виноват не я, а Венгер. Если час оскорблять человека на улице, он отреагирует, и эта реакция будет хуже, чем празднование гола. Меня наказали, а расистов на трибунах – нет. После приезда на стадион я постоянно слышал, что моя мать шлюха, а отец моет слонов. ФА утверждает, что борется с расизмом? Извините, но это так не работает».

Оскорбления семьи лишь усилили накал страстей, хотя через четыре года именно отношения с родными втянули Адебайора в новый скандал. К тому времени он поиграл за «Реал» Жозе Моуринью и вернулся в Лондон, чтобы теперь раздражать болельщиков «Арсенала» в составе «Тоттенхэма». В 2010-м Эммануэль чуть не погиб в Африке, когда на автобус со сборной Того накануне старта местного Кубка наций напали вооруженные ангольские террористы. За полчаса вооруженные преступники ранили девять футболистов и застрелили водителя – Адебайор уцелел, но получил психологическую травму. Журналисты объясняли его слабые выступления за «шпор» именно этим, но сам игрок представил куда более неожиданное объяснение.

Эммануэль заявил, что его мать практиковала черную магию и навела на него порчу, чтобы карьера пошла под откос. Сенсация прогремела после обвинений от родственников, по мнению которых Адебайор выгнал мать из дома и ограничил ее бюджет доходом от продажи помидоров. «Конечно, я не священник, а футболист, и не могу вычислить ведьму, – признал тоголезец. – Я не выгонял мать из дома, она решила уйти сама. Но как я могу с ней общаться, если она говорит всем, что моя работа закончится провалом? Они должны прекратить болтовню, прекратить эти колдовские штучки и оставить меня в покое».

Вскоре открылись новые подробности тяжелых отношений Адебайора с родными. Его брат Кола заявил английским медиа, что Эммануэль отошел от христианской веры и обратился к мусульманским целителям, которые настроили его против матери. В ответ Адебайор обвинил семью в неблагодарности и подтвердил эгоизм близких несколькими рассказами об их поведении с ним.

В 2013-м он купил для старшей сестры Йабо роскошный особняк с 15-ю комнатами в Гане и разрешил поселиться там же сводному брату Дэниелу. Когда через несколько месяцев футболист приехал проведать родных, оказалось, что Йабо выгнала Дэниела и сдает жилье десятку незнакомых людей. «Я позвонил ей и потребовал объяснений, а в ответ полчаса слушал оскорбления, – пожаловался Адебайор. – Когда я позвонил матери, она наговорила мне того же. И эта сестра меня в чем-то обвиняет. Спросите, кто купил ей машину и все, чем она владеет».

Еще обиднее на помощь отреагировал Кола, которому Эммануэль тоже постоянно переводил деньги. «Когда умер наш брат Питер, я послал Коле большую сумму, чтобы он прилетел домой, – вспомнил Адебайор. – Он так и не появился на похоронах, а теперь говорит людям, что я замешан в смерти Питера. Каким образом? Он же распускает лживые слухи для The Sun, чтобы заработать. Когда я играл за «Реал», они даже написали письмо в клуб, чтобы со мной расторгли контракт».

Эммануэль Адебайор в «Реале» Фото: Eurosport

Некоторые рассказы Эммануэля о противостоянии с родственниками отдают паранойей, другие вызывают жалость к футболисту, который искренне расстраивается из-за внутрисемейной вражды. Один из самых безобидных братьев нападающего Ротими отличился, когда Адебайор пристроил его в академию «Монако»: через несколько недель он стащил 21 телефон у одноклубников прямо из раздевалки, а позже обчистил и Эммануэля, продав джерси Зинедина Зидана из его личной коллекции. Кола и Питер пошли дальше – когда сам Адебайор выступал за монегасков в середине 2000-х, они вломились к нему в квартиру и потребовали огромный чек для собственного бизнеса.

«Я сказал, что не смогу дать им такую сумму так быстро, – рассказал футболист. – На следующий день после тренировки я очень устал и лег вздремнуть. Когда я проснулся, у моего горла был нож. Братья стояли рядом и кричали на меня. Когда мне удалось вырваться из квартиры, я позвонил матери, и она посоветовала вызвать полицию. Только тогда они успокоились. Через несколько дней я остался дома наедине с Колой и достал ему деньги ради безопасности. Бог знает, сколько денег я отдал ему в тот день. Когда я приехал в Того через несколько месяцев, мать обвинила меня в том, что я вызвал копов, и сказала, что я худший человек в семье».

Постоянное давление вогнало Адебайора в депрессию – возможно, мать и не наводила на него порчу, но постоянных обвинений хватило, чтобы сын отвлекся от футбола на противостояние с семьей. «Я годами молчал об этом, но мне часто хотелось покончить с собой – признался Эммануэль. – Тяжело справиться, когда стараешься изо всех сил, чтобы вытащить родных из бедности, а они все равно настроены против тебя. Я часто меняю номер, чтобы они не могли со мной связаться, потому что они звонят не узнать, как у меня дела, а чтобы потребовать денег». Дошло до того, что родственники заочно разделили между собой имущество Адебайора на случай его смерти и решили, кому достанутся дома, а кому машины.

Карьера Эммануэля предсказуемо развалилась из-за скандалов с близкими и внутренних переживаний. После ухода из «Тоттенхэма» посреди сезона-2015/16 он заключил краткосрочный контракт с «Кристал Пэлас», но через полгода боссы «орлов» не продлили соглашение. Вместо поисков нового клуба Адебайор пустился во все тяжкие: выложил в Snapchat фото с пачками денег, дорогим шампанским и приятелем-карликом, которого в шутку измерил раскладной рулеткой. После череды вечеринок в стиле Александра Кокорина и Павла Мамаева Эммануэль нашел пристанище лишь в турецком «Башакшехире» и исчез из медиапространства.

Зимой-2019/20 появились слухи о возвращении тоголезца в АПЛ: «Астон Вилле» на грани вылета экстренно понадобился нападающий. Переход так и не состоялся – вместо этого Адебайор отправился в Парагвай и вполне там доволен: на другом краю света он наконец отстранился от токсичных нападок братьев и странных манипуляций матери. Здесь главный скандал с его участием – прыжок прямой ногой в лицо сопернику в матче Кубка Либертадорес, но повзрослевший Эммануэль отнесся к случившемуся с юмором и извинился: «Грустно было покинуть поле так рано из-за приема в стиле Джеки Чана. Я не хотел навредить тому парню и надеюсь, что он в порядке».

Адебайор провел лишь один звездный сезон и больше запомнился войной с «Арсеналом», чем игрой, хотя выступал под руководством Венгера и Моуринью. За карьеру нападающий завоевал только Кубок Короля, но вряд ли это сильно беспокоит Эммануэля – он наверняка предпочел бы нормальные отношения с родными и внутренние спокойствие титулам и славе.

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