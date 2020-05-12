Мгновение, без которого Россия не сыграла бы с Нидерландами в четвертьфинале Евро-2008.

В памяти российских футбольных фанатов еще не отцвело триумфальное шествие сборной к четвертьфиналу домашнего ЧМ-2018, поэтому ностальгические настроения чаще всего вызывают в памяти приложившего палец ко рту Андрея Аршавина после третьего гола в ворота Нидерландов на Евро-2008. Легендарного матча не случилось бы без еще одного выноса топовой сборной – Англии в матче отбора к тому турниру.

Перед игрой в группе E лидировали хорваты и практически гарантировали себе выход в финальный турнир. Вторыми шли англичане – сборная с Руни, Джеррардом и Лэмпардом в домашнем матче разложила россиян со счетом 3:0 и приехала в Москву на расслабоне: команду устраивала ничья, а победа и вовсе делала недосягаемой для конкурентов по борьбе за вторую путевку. Для России матч был жизненно важен: в случае поражения сборная Хиддинка теряла шансы на выход, ничья обязывала побеждать в двух оставшихся встречах и надеяться на проигрыш англичан хорватам, а победа оставляла реальные шансы и инициативу в группе.

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Ажиотаж был огромным – очередь за билетами в день открытия касс тянулась на полтора километра. Некоторые фанаты кэмпили еще с вечера, а пришедшим позднее 8 утра просто не осталось проходок. В итоге на Лужниках был полный аншлаг за исключением нескольких нижних рядов – места оставили пустыми в целях безопасности.

Англичане получили повод для жалоб еще до матча – поле стадиона было синтетическим, а не травяным. Звездная сборная Макларена привыкла к идеально-мягким газонам и ошалела от необходимости играть матч отбора к международному турниру на синтетике – отскок мяча совсем другой, повышается риск повреждения. Английская Футбольная ассоциация настолько напряглась, что дополнительно застраховала игроков на 100 тыс фунтов каждого на случай повреждений.

70 тысяч домашних фанатов и каноничный баннер «Вперед Россия» с медведем на всю боковую трибуну не смутил гостей – на 29-й минуте Сол Кэмпбелл отдал вертикальный пас в атаку, 173-сантиметровый Майкл Оуэн переиграл в воздухе Игнашевича и сбросил на Руни, который на ходу принял мяч на грудь и вторым касанием засадил в угол. Казалось, что после настолько голливудского начала матч должен сложиться по лондонскому сценарию, но Россия в непривычной для себя манере перешла в наступление и уже не ослабляла давление.

В середине второго тайма проснулся «Спящий гигант» Роман Павлюченко и оправдал вообще все – опоздание на командный сбор перед игрой и голевую засуху на протяжении отборочного цикла. На 67-й минуте Руни зачем-то пришел в оборону и прихватил Зырянова за футболку на краю штрафной площади. Пенальти был спорным хотя бы потому, что фолить Уэйн начал за пределами штрафной, но рэфа это не смутило. СуперПав потом скромно вспоминал, что бить должен был Игнашевич, но партнеры убедили нападающего подойти к точке – Роман забил и потащил мяч в центральный круг.

Макларен дал установку придержать мяч, но англичане побежали за победным голом, забив на дисциплину и компактность перед своей штрафной. Оттуда Василий Березуцкий ввалил по воротам, Джеррард в подкате не сумел накрыть удар и только смутил Пола Робинсона – кипер неуклюже выставил руки и отбил перед собой на набежавшего Павлюченко. Роман не растерялся и к радости отдыхавшего у рекламного щита капитана команды Андрея Аршавина воткнул мяч в сетку.

Сборная дотерпела оставшиеся 20 минут матча и организовала народные гуляния – 40% включенных в России телевизоров в тот вечер показывали футбол. После национальная команда сгоняла в Израиль и в своем стиле уступила явному андердогу. В заключительном матче отбора команда вымучала минимальную победу над Андоррой и дождалась поражения Англии от немотивированной Хорватии в Лондоне.

Не один раз все могло сложиться не в пользу России, и гораздо большую роль в выходе команды на Евро сыграла Хорватия, но без победного мяча Павлюченко на переполненных «Лужниках» под взором стоящего вне поля Аршавина не было бы ничего – ни победы над сверхтоповой полной звезд Англией, ни 3:1 с Нидерландами через год, ни переезда российских футбиков в АПЛ. А главное – не было бы нового имиджа сборной России и превращения в команду, за которую хочется болеть.

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