Футбол

В Петербурге полиция разогнала дворовых футболистов

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Площадка на улице Сизова

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
37 минут назад

Парням пришлось отправиться обратно на карантин.

В Санкт-Петербурге полиция при помощи мегафона разогнала футболистов во дворе на улице Сизова.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», в футбол на коробке играли регулярно, и участников становилось только больше.

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