Парням пришлось отправиться обратно на карантин.

В Санкт-Петербурге полиция при помощи мегафона разогнала футболистов во дворе на улице Сизова.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», в футбол на коробке играли регулярно, и участников становилось только больше.

Чемпионат Англии Игрок «Вулвз» призвал оставаться дома и отправился тусоваться в компании звезд британского реалити 3 ЧАСОВ НАЗАД

В видео присутствует ненормативная лексика, поэтому посмотреть его можно

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Россия на втором месте по числу случаев заражения коронавирусом после США – в стране зафиксировано более 232 тыс случаев.

В Петербурге – 8 тыс случаев заражения.

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