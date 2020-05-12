Площадка на улице Сизова
Фото: Other Agency
Парням пришлось отправиться обратно на карантин.
В Санкт-Петербурге полиция при помощи мегафона разогнала футболистов во дворе на улице Сизова.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», в футбол на коробке играли регулярно, и участников становилось только больше.
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