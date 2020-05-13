Лионель Месси
Фото: Getty Images
Месси – последний обладатель награды лучшему игроку года от организации.
ФИФА в этом году не будет проводить церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards.
Церемония должна была пройти в Милане в сентябре, но этого не случится из-за пандемии коронавируса. По информации Marca, организация не собирается как-либо заменять ивент, поэтому награды текущего года просто не будут разыграны.
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В прошлом году приз лучшему игроку сезона достался Лео Месси – он обошел защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- В ФИФА пока сомневаются, вручать ли по итогам сезона «Золотую бутсу» – приз лучшему бомбардиру сезона среди европейских топ-чемпионатов.
- «Золотой мяч» вручается французским изданием France Football – церемония обычно проходит ближе к концу года.
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