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Месси – последний обладатель награды лучшему игроку года от организации.

ФИФА в этом году не будет проводить церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards.

Церемония должна была пройти в Милане в сентябре, но этого не случится из-за пандемии коронавируса. По информации Marca, организация не собирается как-либо заменять ивент, поэтому награды текущего года просто не будут разыграны.

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В прошлом году приз лучшему игроку сезона достался Лео Месси – он обошел защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В ФИФА пока сомневаются, вручать ли по итогам сезона «Золотую бутсу» – приз лучшему бомбардиру сезона среди европейских топ-чемпионатов.

«Золотой мяч» вручается французским изданием France Football – церемония обычно проходит ближе к концу года.

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