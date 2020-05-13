Легендарный англичанин прогулял все состояние и превратил жизнь в ад, но постепенно приходит в норму.

«Это прекрасное чувство – стать знаменитостью, но со славой приходят и высокие стандарты. После этого единственный путь – вниз. Для вас существуют привилегии, но не все будет так, как вы того хотите. Когда ты известный человек, приходится принимать как хорошую, так и плохую стороны», – Пол Гаскойн как никто другой знает, о чем говорит.

С раннего детства англичанин боролся с демонами в голове, и всемирная слава не сделала этот путь легче. В возрасте 10 лет Газза стал свидетелем смерти младшего брата своего друга – его сбила машина. У Гаскойна появлялись навязчивые идеи, парень становился дерганным – он начал посещать психотерапию, но вскоре бросил это по решению отца, которому показались сомнительными методы лечения. Как выяснилось во взрослом возрасте, зря – с тех пор у Пола диагностировали биполярное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, депрессию и булимию.

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Англичанин много раз говорил, что всю жизнь страдал от зависимостей. Проблемы начались еще в юношестве – футболист подсел на игровые автоматы и спускал на игрушки все деньги, после чего воровал и проигрывал все снова. Спорт – главная страсть Пола – спасал талантливого полузащитника от самого себя. После завершения карьеры Газзу поглотили другие, более опасные для здоровья стимуляторы – алкоголь и наркотики.

«Есть знатоки вина, я – знаток реабилитаций», – сказал как-то Пол. Трудно отыскать зависимость, с которой он не сталкивался. Проблема Гаскойна, как ни странно, в его душевности и человечности – рядовые англичане всегда считали Газзу своим из-за его легкомысленного характера, безобидных выходок и близости к простым людям. Футболист родом из Ньюкасла и никогда не стеснялся фирменного акцента Джорди, который иногда не могут разобрать даже в пределах Британии.

Как-то он пришел на утреннее шоу на BBC вместе с экс-партнером по сборной Англии Крисом Уоддлом. Газза через слово матерился, и Уоддл предложил ему «начать говорить нормально», на что Гаскойн ответил: «Я Джорди, как, *** [блин] я могу говорить… Оу, извините, как я могу говорить нормально?». Подобные эпизоды и статус народного любимца стерли социальную дистанцию между звездой сборной и парнями из паба, поэтому каждый раз, когда он заходил на пинту, ему проставлялись всем заведением.

К 52 годам Гаскойн десятки раз побывал в различных реабилитационных клиниках из-за проблем с алкоголем, наркотиками и азартными играми. Экс-футболист спустил состояние в 20 миллионов фунтов и опустил репутацию на самое дно. Не раз и не два он попадал на обложки таблоидов, но один кейс стал особенно каноничным.

Газза снюхал 14 дорожек кокаина, пока смотрел новостной сюжет про полицейскую облаву – некий мужчина убил бывшую девушку и ее парня. В наркотическом бреду Полу почудилось, что они с преступником закадычные приятели, что они когда-то вместе ловили рыбу и он должен спасти беднягу. Пол схватил удочку, горячую курицу (на случай, если «друг» голоден), куртку (на случай, если он замерз), прыгнул в такси и погнал на место драмы. Копы отправили англичанина домой, и на следующее утро он узнал о случившемся из тех же новостей.

Перевалив за полтинник, Пол научился ценить простые радости жизни. «Я нахожусь в лучшем месте. Чувствую себя счастливым впервые за годы. Теперь я доволен собой. Я только что провел первый отпуск за 15 лет на Тенерифе и впервые за очень долгое время получаю удовольствие. Если мне нужно взбодриться, я просто иду по главной улице, сажусь с бродягой и покупаю ему сэндвич», – Гаскойн переехал в Борнмут и в последнее время пытается жить тихо.

Пол был женат лишь раз и развелся еще в 1998 году. С тех пор у эпатажного футболиста было много подружек, но остепениться он так и не сумел. В одном из недавних интервью он признался, что у него кое-кто есть, и во время карантина Газза спалился – его заметили в компании 43-летней дамы, с которой он познакомился на отдыхе в Испании. Пару видели вместе в Манчестере на прогулке – Пол и девушка по имени Венди Лич мирно выгуливали двух бульдогов.

В 2018 году он слетал в Австралию и сделал операцию – ему в желудок вживили специальные капсулы, чтобы он не мог поддаваться слабостям. Если в его организм попадает слишком много алкоголя или какая-либо доза наркотиков, его начинает выворачивать. Похоже, это пошло Газзе на пользу, потому что в последние пару лет он появляется в медийном пространстве только с позитивными инфоповодами – играет за «Тоттенхэм» в матче легенд, вспоминает с Винни Джонсом тот самый захват или просто делится мыслями о футболе на ТВ.

Есть надежда, что на этот раз Пол действительно успокоился. В студии он выглядит как минимум не менее ярким персонажем, чем Гари Линекер – было бы жутко обидно увидеть, что футбольный герой поколения окончательно затух и проиграл в поединке с собственными страстями.

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