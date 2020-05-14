Футбол

Экс-форвард Бразилии Эдилсон: «Месси и Неймару нужно выиграть ЧМ, чтобы считаться лучше меня»

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Лионель Месси и Неймар

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Самоуверенный дядя, который на победном первенстве мира дважды вышел в старте и не провел ни одного полного матча.

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдилсон заявил, что на своем пике он был сильнее Лионеля Месси и Неймара.

«В своей лучшей форме я играл лучше, чем Неймар. Ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше меня. У меня есть индивидуальность.

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Месси тоже нужно выиграть чемпионат мира, чтобы считаться лучше меня. Роналду же просто силен физически, он отлично бьет с обеих ног, но я гораздо техничнее, чем он», – цитирует Эдилсона ESPN.

  • Эдилсон выступал на профессиональном уровне в 1990-2016 гг. за ряд бразильских и японских клубов, а также за португальскую «Бенфику» и эмиратский «Аль-Айн».
  • За сборную Бразилии Эдилсон провел 25 матчей и забил шесть мячей. Чемпион мира 2002 года, на том турнире он провели 4 игры и сделал один ассист.

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