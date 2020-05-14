Лионель Месси и Неймар
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Самоуверенный дядя, который на победном первенстве мира дважды вышел в старте и не провел ни одного полного матча.
Бывший нападающий сборной Бразилии Эдилсон заявил, что на своем пике он был сильнее Лионеля Месси и Неймара.
«В своей лучшей форме я играл лучше, чем Неймар. Ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше меня. У меня есть индивидуальность.
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Месси тоже нужно выиграть чемпионат мира, чтобы считаться лучше меня. Роналду же просто силен физически, он отлично бьет с обеих ног, но я гораздо техничнее, чем он», – цитирует Эдилсона ESPN.
- Эдилсон выступал на профессиональном уровне в 1990-2016 гг. за ряд бразильских и японских клубов, а также за португальскую «Бенфику» и эмиратский «Аль-Айн».
- За сборную Бразилии Эдилсон провел 25 матчей и забил шесть мячей. Чемпион мира 2002 года, на том турнире он провели 4 игры и сделал один ассист.
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