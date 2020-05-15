Тест: назови клубы топ-20 рейтинга УЕФА

Возможность приятно провести 7 минут карантина.

Пока европейские чемпионаты готовятся к возобновлению, футболисты собираются на клубных базах и начинают тренировки, Eurosport.ru предлагает тебе пройти тест на знание рейтинга УЕФА.

20 лучших клубов континента – 20 пустых ячеек. Мы облегчили задачу: напротив каждой команды есть подсказка в виде страны, которую она представляет. Но у тебя есть всего 7 минут, чтобы выполнить задачу на 100%!

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Назови всех чемпионов АПЛ. Тест, в котором ты докажешь, что круче умников с Eurosport

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