В Южной Америке футболистам запретили целовать мяч, плевать и сморкаться во время матчей

Полезные ограничения даже в мирное время.

КОНМЕБОЛ ввела ограничения для игроков во время и после матчей в связи с пандемией коронавируса.

Участникам игр будет запрещено целовать мяч, плевать и сморкаться на поле, а также обмениваться футболками. Пить футболисты и представители команд должны строго из личных бутылок. Коронавирус повлиял и на церемонию перед игрой – капитаны не будут обмениваться вымпелами. Все ограничения коснутся и тех, кто находится на скамейке – кроме того, они должны носить маски.

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КОНМЕБОЛ создаст медицинский реестр, в который будут внесены данные о состоянии здоровья игроков. Температуру каждого участника будут проверять перед играми. За отказ от прохождения футболисты будут отстранены от матчей, а на клубы наложат штрафы, сообщает AP.

Даты возобновления футбола в Южной Америке неизвестны. Скорее всего, Кубок Либертадорес, прерванный в марте, продолжится в сентябре.

Командам разрешат по пять замен – практика, которую приняли в большинстве футбольных турниров планеты.

Почему футболисты плюются? Вы удивитесь, но это не необходимость, а скорее плохая привычка

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