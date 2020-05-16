По словам бывшего игрока «Сатурна», геи встречаются и среди арбитров.

Бывший футболист «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко рассказал, почему поддерживает ЛГБТ-сообщество.

«Участием в фотосессии в поддержку ЛГБТ хотел показать: для меня все люди равны. Важно, какая у человека суть, а сексуальная жизнь – его личное дело. Знаю двух женщин, которые вместе воспитывают детей. И это никакие не гей-дети. Такие же, как и все остальные.

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Однако даже в Европе большинство представителей ЛГБТ боятся афишировать свои отношения. Если брать футбол, я знаю судей, игроков, которые вне поля говорят о том, что геи, но не придают это огласке. И их нельзя за это осуждать. Мы же не кричим о своей гетеросексуальности. Почему же они должны в чем-то признаваться?

В Нидерландах, к счастью, общество очень толерантно. Никто не забрасывает однополые пары камнями. Люди достаточно просвещены, чтобы понимать: двое мужчин могут испытывать чувства друг к другу. Это нормально.

А в некоторых других культурах мы видим агрессию, полное неприятие. Для России и Украины, к сожалению, это пока тоже характерно», – сказал Левченко в прямом эфире с Марией Командной. Слова Евгения приводит «Советский спорт».

Второе гражданство Левченко – нидерландское. Игрок выступал за ряд нидерландских клубов, в том числе за «Виллем II», «Витесс», «Спарту» и «Гронинген».

За сборную Украины Левченко провел восемь матчей.

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