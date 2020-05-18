Лопырева устроила благотворительную лотерею – можно выиграть майки Это'О, Карлоса и Акинфеева

Красивая инициатива от Виктории.

Посол чемпионата мира 2018 года по футболу Виктория Лопырева организовала крутейшую благотворительную акцию.

«Ребята, привет! Вы все знаете, что я периодически помогаю деткам со спинально-мышечной атрофией. Я их называю смайлики. И лекарства невероятно дорого стоят. Сегодня мы помогаем Арнелле Персаевой, у которой осталось, к сожалению, очень мало времени для того, чтобы собрать очень большую сумму. И мы с вами, вместе с футболистами Премьер-лиги, ей поможем.

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У каждого из вас есть возможность принять участие в символической лотерее и выиграть футболку одного из любимых футболистов: Юрий Жирков, Игорь Акинфеев, Это’О, Роберто Карлос, Алан Дзагоев. Хочешь футболку любимого футболиста и его личное поздравление с каким-нибудь праздником? Пожалуйста, участвуй в лотерее, покупай номерок. Я напишу все условия. Давайте поможем», – обратилась Лопырева к подписчикам.

Лопырева была замужем за нападающим сборной России Федором Смоловым.

Недавно у Виктории родился сын от бизнесмена, которого назвали Марк-Лионель – в честь Лионеля Месси.

Лопырева вышла замуж за бизнесмена, от которого родила сына Марка Лео

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