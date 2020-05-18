Смотри матч «Зенит» – «Марсель» из победного для российского клуба Кубка УЕФА-2008

Камбэк после 1:3 в гостях, который позволил в итоге взять трофей.

В 2008 году санкт-петербургский «Зенит» был великолепен: хотя в чемпионате клуб занял только пятое место, пропустив вперед даже «Амкар», та неудача сполна компенсировалась победой в Кубке УЕФА.

На групповом этапе сине-бело-голубые заняли лишь третье место, пропустив вперед «Эвертон» и «Нюрнберг», но прошли дальше – тот формат турнира позволял подобное. Дальше благодаря выездному голу был бит «Вильярреал», а в 1/8 Питеру достался «Марсель».

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Результат гостевого матча оказался удручающим – французы забили три уже к 55-й минуте, но мяч Аршавина на 82-й оставил надежду. Именно тот гол сыграл в итоге решающую роль: дома «Зенит» справился с соперником и прошел дальше. Потом случились победа над «Байером», унижение «Баварии» и грандиозный финал против «Рейнджерс», который мы никогда не забудем.

«Зенит» – второй отечественный клуб в российской истории после ЦСКА, выигрывавший Кубок УЕФА.

В матче за Суперкубок «Зенит» одолел «МЮ» (2:1).

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