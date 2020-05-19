Юрию Павловичу вообще не дали шанса на продление контракта.

Президент Клуба болельщиков «Локомотива» Илья Шарков рассказал в интервью Eurosport.ru, что финансовый фактор не играл роли в решении клуба о расставании с Юрием Семиным.

«Недавно общались с Палычем – он тоже не понимает причины. В интернете одной из причин часто пишут невысокую зарплату Николича, но Юрий Палыч был готов практически бесплатно работать, ему никакого варианта остаться не предложили», – заявил Шарков.

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Контракт Семина с «Локо» истекает 31 мая. Руководство железнодорожников не стало его продлевать.

Место Юрия Павловича у руля команды займет сербский специалист Марко Николич.

Все три чемпионства, все три Суперкубка и шесть Кубков России из восьми «Локомотив» выиграл при Семине.

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