Футбол

Знаменитые судейские ошибки: Крондл не поставил 5 пенальти и не пустил Россию на ЧМ-1998

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Болгария – Россия (1997 год, София)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Как чешский арбитр казнил сборную России Бориса Игнатьева.

Трагедия нынешнего поколения болельщиков сборной России – Марибор-2009, не позволивший выйти на чемпионат мира 2010 года. Олдфаги же до сих пор оплакивают поражение от сборной Болгарии в отборочном цикле ЧМ-1998, где царил чешский судья Вацлав Крондл.

Команда Бориса Игнатьева уверенно проводила кампанию и за два матча до конца отставала от болгар на одно очко. Волею календаря фавориты группы 5 завершали отбор двумя очными встречами, и 10 сентября российские футболисты отправились в Софию. В той сборной звездили Игорь Колыванов, Дмитрий Аленичев, Андрей Канчельскис и Игорь Симутенков, но этому яркому поколению так и не довелось в полном составе сыграть на ЧМ.

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Андрей Канчельскис в матче против Болгарии

Фото: Getty Images

Сборная России атаковала хозяев, в составе которых была только одна звезда – обладатель «Золотого мяча» Христо Стоичков. При атаке три в два он умышленно налетел на Колыванова, но судейский свисток промолчал. Мяч не шел в ворота, а арбитр Крондл помогал сопернику. Болгарские защитники явной подножкой срубили ворвавшегося в штрафную Симутенкова, но рефери снова не отреагировал, хотя Игорь возмущенно вскинул вверх руки. Потом в метре от линии ворот срубили Колыванова, и Крондл показал: играем.

Во втором тайме ситуация повторилась: Колыванова снесли в штрафной – пенальти нет. Защитника Игоря Яновского тоже не пустили в штрафную грубым приемом, а затем болгарский деф Трифон Иванов вкатил ставший единственным мяч в ворота Сергея Овчинникова.

«Такой матч не забудешь, – вспоминал 52-летний Колыванов в 2020-м. – Четыре пенальти! Четыре! Два на мне, два на Симутенкове. Это был полный беспредел. Играли в красивый футбол, но болгары хамили так, что это был полный кошмар. Крондл проводил последний матч и сделал все возможное, чтобы мы не победили».

Вячеслав Колосков, который в 1997-м возглавлял РФС, намекнул, что болгары заплатили Крондлу при помощи криминальных авторитетов.

«На матче был один из братьев Черных, Михаил, владевший в Болгарии большой компанией. И он был заинтересован в том, чтобы болгары победили и попали на чемпионат мира. У меня было ощущение, что он за то судейство получил хорошее вознаграждение. Доказать, само собой, не могу. Никто расследованием не занимался. Но наличие в этой истории Миши Черного, его заинтересованность в болгарском бизнесе – все это меня на такие мысли наталкивает», – горячился Вячеслав Иванович.

До появления видеоассистента оставались два десятка лет, но в то вечер, скорее всего, никакой VAR не повлиял бы на решения чеха.

Возможно, уверенности в подкупе судьи добавляла прямо-таки вопиющая самоуверенность Стоичкова, который заявил перед матчем: «Русские освободили нас от фашистов, а мы теперь освободим их от чемпионата мира».

В Москву Стоичков все же приехал, и на поле «Лужников» Россия взяла реванш со счетом 4:2, реализовав два пенальти, но судьба первого места была решена в Софии. Команда Игнатьева попала в стыковые матчи на грозную Италию, логично уступив по сумме двух игр. Через четыре года сборная поехала на чемпионат мира в Японию и Корею, но в той команде уже не было Канчельскиса, Юрана, Симутенкова и Колыванова.

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