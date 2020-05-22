Ив Жан-Барт решает вопросы по-своему.

Предполагаемые жертвы президента футбольной ассоциации Гаити Ива Жан-Барта заявили, что им угрожали смертью.

После публикации первых обвинений появились и другие жертвы, готовые говорить о пережитом насилии. Власти Гаити начали расследование по инцидентам. Жан-Барт, известный как «Даду», категорически отрицает обвинения в том, что он принуждал учениц местного центра подготовки молодых футболистов к сексу. Он считает, что обвинения – часть заговора с целью его увольнения.

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The Guardian приводит анонимные показания жертв насилия со стороны функционера в течении пяти последних лет. Некоторые жертвы говорят о том, что после публикации обвинений им угрожали, а одна бывшая футболистка центра, которая живет за границей, объясняет поспешный переезд тем, что «он ее нашел». «Они заставляют некоторых игроков говорить хорошие вещи о президенте, потому что в противном случае они нападут на членов их семей, живущих в Гаити», – цитирует источник бывшего тренера центра.

Даду занимает пост с 2000 года.

Одну из жертв он лишил девственности в 17 лет и заставил сделать аборт.

Guardian: президент гаитянской ФА лишил девственности 17-летнюю футболистку и вынудил сделать аборт

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