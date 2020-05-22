Футбол

Тест: вспомни команду года по версии ФИФА

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Тест Eurosport

Фото: Eurosport

Автор:Артем Буторин
через 37 минут
@ArtemButorin

Освежи в памяти героев, которые попали в The Best 2019.

Пока точной даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы нет, поэтому продолжаем ностальгировать по прошлому сезону. Давайте вспомним всех героев, которых ФИФА включила в символическую команду 2019-го (The Best). Вам в помощь – позиция и национальность футболиста.

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