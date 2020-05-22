Тест: вспомни команду года по версии ФИФА

Тест Eurosport
Фото: Eurosport
Освежи в памяти героев, которые попали в The Best 2019.
Пока точной даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы нет, поэтому продолжаем ностальгировать по прошлому сезону. Давайте вспомним всех героев, которых ФИФА включила в символическую команду 2019-го (The Best). Вам в помощь – позиция и национальность футболиста.
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