Футбол

The Sun: жену Колашинаца задержали в аэропорту с незаконным электрошокером

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Белла Колашинац

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Адвокат Сеада сумел отмазать даму, опасавшуюся за безопасность.

Жену защитника «Арсенала» Сеада Колашинаца Беллу задержали в лондонском аэропорту за попытку провоза пистолета-электрошокера.

Инцидент спровоцировала прошлогодняя история, когда на Сеада и Месута Озила напали грабители. Девушка резонно опасалась за собственную сохранность и слетала на родину в Германию, где получила разрешение на ношение шокера.

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Как сообщает The Sun, девушка направила письмо в компанию-перевозчик с вопросом о том, может ли она провезти оружие на борту, но ответный имейл получила уже в Англии. Беллу могли отправить в тюрьму на полгода – ее разрешение не действует на территории Британии, а сам шокер находится под запретом. В итоге с подмогой от адвоката футболиста дама все же прошла через границу без юридических последствий.

  • Одного из напавших на игроков «Арсенала» посадили на 10 лет.
  • АПЛ возобновится в июне.

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