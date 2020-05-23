Адвокат Сеада сумел отмазать даму, опасавшуюся за безопасность.

Жену защитника «Арсенала» Сеада Колашинаца Беллу задержали в лондонском аэропорту за попытку провоза пистолета-электрошокера.

Инцидент спровоцировала прошлогодняя история, когда на Сеада и Месута Озила напали грабители. Девушка резонно опасалась за собственную сохранность и слетала на родину в Германию, где получила разрешение на ношение шокера.

Чемпионат Англии Daily Mail: «Арсенал» готов продать Обамеянга, среди претендентов – «Барселона» и «Интер» 24/04/2020 В 14:16

Как сообщает The Sun, девушка направила письмо в компанию-перевозчик с вопросом о том, может ли она провезти оружие на борту, но ответный имейл получила уже в Англии. Беллу могли отправить в тюрьму на полгода – ее разрешение не действует на территории Британии, а сам шокер находится под запретом. В итоге с подмогой от адвоката футболиста дама все же прошла через границу без юридических последствий.

Одного из напавших на игроков «Арсенала» посадили на 10 лет.

АПЛ возобновится в июне.

Озил и Колашинац попали в эпицентр борьбы преступных банд. Одна из них хочет «забрать у игроков все»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Англии Озил еще в феврале знал, что Колашинац защитит его в драке. В Англии раскопали архивное видео 26/07/2019 В 17:46