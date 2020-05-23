Белла Колашинац
Фото: Instagram
Адвокат Сеада сумел отмазать даму, опасавшуюся за безопасность.
Жену защитника «Арсенала» Сеада Колашинаца Беллу задержали в лондонском аэропорту за попытку провоза пистолета-электрошокера.
Инцидент спровоцировала прошлогодняя история, когда на Сеада и Месута Озила напали грабители. Девушка резонно опасалась за собственную сохранность и слетала на родину в Германию, где получила разрешение на ношение шокера.
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Как сообщает The Sun, девушка направила письмо в компанию-перевозчик с вопросом о том, может ли она провезти оружие на борту, но ответный имейл получила уже в Англии. Беллу могли отправить в тюрьму на полгода – ее разрешение не действует на территории Британии, а сам шокер находится под запретом. В итоге с подмогой от адвоката футболиста дама все же прошла через границу без юридических последствий.
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