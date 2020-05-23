Цена успеха.

Бывший защитник «Сан-Паулу» Флавио Донисете рассказал о борьбе с наркотической зависимостью.

«Из-за любви к кокаину я потерял слишком много. Как только его стало больше в моей жизни, я начал терять все, что имел. Остались только жены, дочери и семья, которая до сих пор со мной. Это были жуткие 13 лет пристрастия к кокаину. Болезнь была медленной, прогрессирующей, неизлечимой и фатальной, я почти умер.

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Я продал золотую медаль клубного ЧМ-2005, чтобы купить наркотики. Продал за 7000 реалов (1160 евро по нынешнему курсу – Eurosport.ru). Принял кокаин и остался дома. Потом убрался и снова намусорил. Однажды убирал и мусорил дома где-то 20 раз подряд – все из-за наркотиков, я использовал их, как сумасшедший.

Когда продал медаль, все спустил на кокаин. Хватило на два дня. Чем больше денег у меня было, тем больше наркотиков мне хотелось», – заявил Донисете в интервью Globoesporte.

Флавио был в составе «Сан-Паулу», который в финале клубного ЧМ-2005 обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Он не провел за клуб ни минуты в решающем матче.

Тот сезон в «Сан-Паулу» остался наивысшим достижением в карьере Донисете. Сейчас 36-летний защитник выступает за полулюбительский клуб «Португеза».

Сын Пеле был стритрейсером, спровоцировал убийство и отмывал наркоденьги. Ему дали 33 года

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