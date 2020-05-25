Тест: вспомни всех обладателей «Золотого мяча»

Месси, «Золотой мяч»
Фото: Eurosport
Роналду, Месси – а дальше самостоятельно!
Готовы снова проверить свои знания? Сейчас будет очень сложно – нужно назвать всех обладателей «Золотого мяча» с 1956 года по 2019-й. Период, когда France Football проводил премию совместно с ФИФА, тоже включен, но там все просто.
Итак, можно приступать! У вас 15 минут и подсказки в виде клубов, за которые выступали футболисты-лауреаты. И еще несколько подсказок: Месси, Роналду. Поехали!
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