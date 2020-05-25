Бундеслиге на заметку.

В Германии придумали гениальную разновидность футбола, позволяющую играть и при этом сохранять безопасную социальную дистанцию в период пандемии.

По сути, новый вид спорта ничем не отличается от классического футбола, только у участников матча в руках должны быть тележки из супермаркета. Комментатор действа явно застал выступления Станислава Черчесова за дрезденское «Динамо» – игру кипера в одном из моментов он сравнивает именно с манерой коуча сборной России.

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В Германию уже вернулся и большой футбол – Бундеслига первая среди топ-чемпионатов Европы возобновила сезон.

Лидеры таблицы «Бавария» и «Боруссия» 26 мая проведут очный матч.

Гол кандидата в сборную России, рекорд Санчо и 2 хет-трика Вернера. Итоги 27-го тура Бундеслиги

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