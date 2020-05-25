Обман настолько красив, что хочется верить.

Блогер и футболист Крис Диксон выложил видео, на котором его кот вытворяет сумасшедшие сэйвы – позже парень признался, что это фейк.

Ролик получился настолько вирусным, что залетел в выпуски новостей по всему миру и даже засветился в выпуске The Late Late Show Джеймса Кордена. Крис уверяет, что сообщал обратившимся к нему медиа, что дело в монтаже, но это никого не смутило. Видео во всех соцсетях набрало в районе 200 млн просмотров.

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Через несколько дней после успеха Диксон снял еще один ролик, в котором рассказал, в чем же фокус. На самом деле, кот реагировал не на мяч, а на игрушечного фламинго – блогер отснял несколько прыжков животного за игрушкой и выбрал 11 лучших акробатических трюков. После Крис исполнил свою часть – поставил штатив с платформой в те места, где кот ловил игрушку, и методично пытался попасть в него уже настоящим мячом. Далее последовали феерический монтаж и интернет-популярность.

Крис – довольно успешный блогер. У него верифицированные аккаунты в соцсетях и фотографии со звездами футбола вроде Роналду и Джеррарда.

Диксон выступал за молодежные команды «Чарльтона».

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