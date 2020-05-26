Хуже только скрип пенопласта по стеклу.

Футбольному блогеру из Англии Эвану Бегготу стало совсем скучно на карантине, и он записал видео, как играет в футбол на площадке, усыпанной деталями конструктора LEGO.

Эван с другом разулись и попытались провести мяч в небольшие ворота, наступая на тысячи деталек. Слышно, как ребята охают – это видео действительно почти вызывает физическую боль.

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Беггот известен в интернете под ником EABskills.

С 2013 года парень занимается футбольным фристайлом.

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