По словам бывшего тренера «Анжи», с Аязом просто нужно работать и проводить беседы.

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев переведен в дубль за нарушение дисциплины. По информации журналиста Ивана Карпова, на общем собрании команды он проявил неуважение к одному из тренеров и теперь, возможно, будет искать себе новую команду.

Один из тех, кто успешно работал с Гулиевым раньше – бывший коуч «Анжи» Александр Григорян, позвавший его в команду в 2017-м. Ярослав Кулемин задал ему несколько вопросов о том, что происходит с Аязом.

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– Инициатором его приглашения в «Анжи» выступили я и Осман Кадиев (владелец махачкалинского клуба). Я хорошо знал Гулиева по «Спартаку-2». Это абсолютно уникальный игрок, сочетающий в себе качества шестерки, восьмерки и десятки. То есть опорного, бокс-ту-бокс и того, что мы называем «атакующим полузащитником».

Если учесть, что он умеет играть на флангах, принять во внимание быстроту решений и индивидуальные действия в атаке (дриблинг, быстрые взаимодействия, удары по воротам с двух ног), то по набору качеств и потенциалу Аяз является топовым игроком.

– И что ему мешает?

– Его же характер. О его неумении управлять собой знают все. Но очевидно, что это не является каким-то криминалом. Тот же Карпин доказал, что процессом можно управлять. Грамотный вдумчивый тренер точно может.

Аяз Гулиев Фото: Getty Images

У нас не так много талантливых игроков, чтобы все сводилось к характеру игрока. По желанию и самоотдаче к Гулиеву нет претензий. Вопрос в том, что работа с ним требует повышенного внимания и вдумчивости.

– Повышенное внимание – это индивидуальные беседы?

– Безусловно, беседы. Убеждение, что процесс контроля над собой у таких игроков должен длиться всю карьеру. Ему нужен тренер, который будет объяснять: если поставишь задачу стать уравновешенным в течение месяца-двух, просто так с характером не справишься. Это постоянная работа над собой.

По своему воспитанию он чистый парень. Мне иногда ставили в укор, что я так говорю, вспоминали какие-то хамские примеры с его участием. Но это не отражает сущности Аяза. Уверен, он абсолютно воспитанный парень.

А если хотите узнать, что такое Аяз Гулиев в своем потенциале, вспомните игру «Анжи» с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, когда командой руководил Мирча Луческу. Тот матч закончился вничью 1:1, хотя «Анжи» должен был выигрывать минимум в три мяча. Вся команда сыграла великолепно, но обратите внимание на действия Гулиева в центре поля и скажите: есть среди российских центральных полузащитников игрок, который в состоянии выдавать такие матчи?

Аяз – воспитанник «Спартака». В 2014-2016 гг. выступал за вторую команду красно-белых, после чего перешел в «Анжи» (на правах аренды), затем – в «Ростов».

Гулиев вернулся в «Спартак» в 2019 году. Аяз провел в составе красно-белых 21 матч и забил один мяч.

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