Неважные спортивные результаты не мешают «дьяволам» оставаться в топе.

Аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы

Первые два места остались без изменений – лидирует «Реал» (3,478 млрд евро), за которым следует «Манчестер Юнайтед» (3,342). Третье место у «Барселоны» (3,193) – каталонцы на одну позицию подвинули «Баварию» (2,878). «Ливерпуль» (2,658) поднялся на две строчки и подвинул «Манчестер Сити» (2,606) и «Челси» (2,218) на шестую и седьмую позиции. Замыкают десятку «Тоттенхэм» (2,067), «ПСЖ» (1,911) и «Арсенал» (1,852).

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В отчете приведена оценка клубов по состоянию на 1 января 2020 года.

KPMG базируется в Нидерландах.

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