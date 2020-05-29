Футбол

«Реал» занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов мира. В тройке «МЮ» и «Барселона»

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«Реал»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Неважные спортивные результаты не мешают «дьяволам» оставаться в топе.

Аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы

Первые два места остались без изменений – лидирует «Реал» (3,478 млрд евро), за которым следует «Манчестер Юнайтед» (3,342). Третье место у «Барселоны» (3,193) – каталонцы на одну позицию подвинули «Баварию» (2,878). «Ливерпуль» (2,658) поднялся на две строчки и подвинул «Манчестер Сити» (2,606) и «Челси» (2,218) на шестую и седьмую позиции. Замыкают десятку «Тоттенхэм» (2,067), «ПСЖ» (1,911) и «Арсенал» (1,852).

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  • В отчете приведена оценка клубов по состоянию на 1 января 2020 года.
  • KPMG базируется в Нидерландах.

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