Александр Алиев
Фото: Other Agency
Бывший футболист вернулся в большой спорт.
Бывший украинский футболист Александр Алиев попробовал себя в боксе.
Алиев поучаствовал в ютьюб-шоу «Битва», в котором селебрити дерутся по правилам бокса. Александр судейским решением уступил актеру и модели Никите Вакулюку.
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- На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.
- В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).
«Приносил бананы и говорил: «Привет, негрила». Алиев – об алкоголе, воровстве в «Спартаке» и Украине
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