Футбол

Алиев дебютировал в боксе и проиграл модели

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Александр Алиев

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через час

Бывший футболист вернулся в большой спорт.

Бывший украинский футболист Александр Алиев попробовал себя в боксе.

Алиев поучаствовал в ютьюб-шоу «Битва», в котором селебрити дерутся по правилам бокса. Александр судейским решением уступил актеру и модели Никите Вакулюку.

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  • На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.
  • В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).

«Приносил бананы и говорил: «Привет, негрила». Алиев – об алкоголе, воровстве в «Спартаке» и Украине

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