На фоне протестов в Миннеаполисе слова Дмитрия звучат странно.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский, живущий в Майами, ответил на вопрос об отличиях между российскими и американскими полицейскими.

«Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому. В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке. У меня особо проблем с полицейскими не было.

Евро-2020 Фанаты сборной России выбрали лучший гол команды на Евро 17 ЧАСОВ НАЗАД

Был случай, когда меня остановили за то, что полицейскому показалось, что я ехал агрессивно. Я сказал, что согласен с ним, но мне нужно уже везти детей на тренировку и хотелось бы поскорее доехать. Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай». Пристроился за мной, доехал до поворота, я ушел направо, а он поехал прямо, и все. Скажем так, сопроводил меня. Мне попадались нормальные копы: никакого штрафа мне не выписывали, хотя могли», – цитирует Дмитрия Sport24.

36-летний Торбинский тренирует молодежный состав «Майами Юнайтед».

Последним клубом в игровой карьере футболиста был «Енисей».

Игрок из третьей польской лиги женат на топ-модели. Белорусские корни превратили ее в бриллиант

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России Телеведущая, которую уволили за работу проституткой, призналась в романе с игроком ЦСКА ВЧЕРА В 16:10