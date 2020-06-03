Дмитрий Торбинский
Фото: Getty Images
На фоне протестов в Миннеаполисе слова Дмитрия звучат странно.
Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский, живущий в Майами, ответил на вопрос об отличиях между российскими и американскими полицейскими.
«Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому. В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке. У меня особо проблем с полицейскими не было.
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Был случай, когда меня остановили за то, что полицейскому показалось, что я ехал агрессивно. Я сказал, что согласен с ним, но мне нужно уже везти детей на тренировку и хотелось бы поскорее доехать. Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай». Пристроился за мной, доехал до поворота, я ушел направо, а он поехал прямо, и все. Скажем так, сопроводил меня. Мне попадались нормальные копы: никакого штрафа мне не выписывали, хотя могли», – цитирует Дмитрия Sport24.
- 36-летний Торбинский тренирует молодежный состав «Майами Юнайтед».
- Последним клубом в игровой карьере футболиста был «Енисей».
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