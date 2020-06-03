Дмитрий отметил отрицательную сторону протестов.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский рассказал об отношении к беспорядкам в США.

«По беспределу убили человека средь белого дня. Еще хуже то, что это вылилось в погромы. Ситуация вышла из-под контроля – неизвестно, чем все закончится. Я за справедливость, но против разрушений и вандализма. Сейчас грабят и громят, по большому счету, имущество людей. Их хлеб. Погромы, мародерство, грабежи – это не выход. По сути, люди воспользовались ситуацией со смертью Флойда», – цитирует Дмитрия Sport24.

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36-летний Торбинский тренирует молодежный состав «Майами Юнайтед».

Последним клубом в игровой карьере футболиста был «Енисей».

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Футбол «Здесь постоянно солнце, настроение всегда хорошее». Торбинский переехал в США и не хочет в Россию 17/02/2020 В 18:11