Футбол

Торбинский – о событиях в США: «По беспределу убили человека»

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Дмитрий Торбинский

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
9 минут назад

Дмитрий отметил отрицательную сторону протестов.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский рассказал об отношении к беспорядкам в США.

«По беспределу убили человека средь белого дня. Еще хуже то, что это вылилось в погромы. Ситуация вышла из-под контроля – неизвестно, чем все закончится. Я за справедливость, но против разрушений и вандализма. Сейчас грабят и громят, по большому счету, имущество людей. Их хлеб. Погромы, мародерство, грабежи – это не выход. По сути, люди воспользовались ситуацией со смертью Флойда», – цитирует Дмитрия Sport24.

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