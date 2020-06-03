Футбол

Фитнес-богиня создала идеальное тело. Она украшает видео блогеров из 2DROTS и пляжи планеты

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Илона Коринец

Фото: Eurosport

Автор:Евгений Коростелев
через 14 минут
@pilot938

Энергия Илоны Коринец чувствуется сквозь экран.

Футбольные блогеры с ютьюб-канала 2DROTS активно привлекают к съемкам в видео девушек. Одна из них – Илона Коринец.

Девушка активно пропагандирует спорт – об этом говорит ее тело и многочисленные фото из спортзала. Впрочем, снимки из тренажерки не единственные в ленте Илоны – 430 тысяч подписчиков приходят к ней на страничку не только за ними.

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