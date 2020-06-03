Илона Коринец
Фото: Eurosport
Энергия Илоны Коринец чувствуется сквозь экран.
Футбольные блогеры с ютьюб-канала 2DROTS активно привлекают к съемкам в видео девушек. Одна из них – Илона Коринец.
Девушка активно пропагандирует спорт – об этом говорит ее тело и многочисленные фото из спортзала. Впрочем, снимки из тренажерки не единственные в ленте Илоны – 430 тысяч подписчиков приходят к ней на страничку не только за ними.
Чемпионат России
Гилерме и Никита Михалков стали жертвами мошенничества в особо крупном размере
20 МИНУТ НАЗАД
Другие подборки спортивных девушек от Eurosport.ru:
Игрок из третьей польской лиги женат на топ-модели. Белорусские корни превратили ее в бриллиант
Девушка украинского футболиста Леднева удивительно спортивна. Она обожает тренажерку, теннис и вейк
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Футбол
Торбинский – о событиях в США: «По беспределу убили человека»
3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Испании
В соцсети утекла форма «Реала» на сезон-2020/21. У нее розовые рукава с тигровым принтом
5 ЧАСОВ НАЗАД
По теме