Футбол

В 2002-м Зеленский выступал в КВН в форме сборной России

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Владимир Зеленский

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 21 минут

Президент Украины пел от лица футболистов сборной России.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, что ни для кого не секрет, начал карьеру в публичном пространстве с выступлений в КВН. Сейчас эти кадры выглядят как минимум непривычно, но в репертуаре «Квартала-95» (именно так называлась команда Зеленского) был номер в футболках сборной России.

В КВН, помимо привычных соревнований, ежегодно проводится «Голосящий КиВиН» – ежегодный музыкальный фестиваль, где команды исполняют юмористические песни. С 1996-й по 2014-й он проводился в Юрмале, с 2015 года «Голосящий КиВиН» перенесли в Светлогорск.

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Номер, в котором Зеленский и его товарищи по команде поют от лица сборной России, эксплуатирует традиционную тематику: неумение и (или) нежелание футболистов исполнять прямые обязанности – играть в футбол. «Я забил... Я забил на футбол», – поет Зеленский.

На ЧМ-2002 сборная России попала в группу с Бельгией, Японией и Тунисом и заняла третье место.

  • Номер команды Зеленского остался без награды.
  • Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года.
  • Предшественником Зеленского был Петр Порошенко.

Новый президент Украины Зеленский дружит со спортом. Он качал пресс и забивал киевскому «Динамо»

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