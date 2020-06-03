Президент Украины пел от лица футболистов сборной России.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, что ни для кого не секрет, начал карьеру в публичном пространстве с выступлений в КВН. Сейчас эти кадры выглядят как минимум непривычно, но в репертуаре «Квартала-95» (именно так называлась команда Зеленского) был номер в футболках сборной России.

В КВН, помимо привычных соревнований, ежегодно проводится «Голосящий КиВиН» – ежегодный музыкальный фестиваль, где команды исполняют юмористические песни. С 1996-й по 2014-й он проводился в Юрмале, с 2015 года «Голосящий КиВиН» перенесли в Светлогорск.

Смешанные боевые искусства «Теперь мы слушаем комиков и смеемся над политиками». Конор оценил персону Зеленского 23/10/2019 В 14:33

Номер, в котором Зеленский и его товарищи по команде поют от лица сборной России, эксплуатирует традиционную тематику: неумение и (или) нежелание футболистов исполнять прямые обязанности – играть в футбол. «Я забил... Я забил на футбол», – поет Зеленский.

На ЧМ-2002 сборная России попала в группу с Бельгией, Японией и Тунисом и заняла третье место.

Номер команды Зеленского остался без награды.

Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года.

Предшественником Зеленского был Петр Порошенко.

Новый президент Украины Зеленский дружит со спортом. Он качал пресс и забивал киевскому «Динамо»

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Испании Тот самый устрашающий помощник Симеоне уходит из «Атлетико». Он хочет работать главным тренером 5 МИНУТ НАЗАД