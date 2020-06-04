Микель использует старые связи.

У Сердара Азмуна появился еще один шанс уехать в Европу – им интересуется лондонский «Арсенал».

Капитан «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг вступает в заключительный год по контракту и не спешит продлевать сделку – клубу нужно усиление на позиции центрального нападающего в условиях ограниченного из-за пандемии бюджета. Как сообщает Area Napoli, лондонцы заинтересовались страйкером «Зенита» Сердаром Азмуном. Главный тренер клуба Микель Артета уже наладил контакт с Андреем Аршавиным, работающим в системе Санкт-Петербуржцев, и надеется, что давняя дружба с россиянином поможет в переговорах.

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Аршавин и Артета вместе играли за «Арсенал» с 2011 по 2013 годы.

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