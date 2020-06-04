Футбол

21-летняя дочь экс-модели Playboy стала владельцем футбольного клуба. Она сама украсит любую обложку

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Ребекка Думитреску

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через минута

Фанаты будут приходить не ради футбола, а ради Ребекки Думитреску.

Футбольный агент и бывшая звезда Playboy Анамария Продан спасла румынский клуб «Германштадт». Команда задолжала игрокам несколько сотен тысяч евро зарплаты и была близка к банкротству, поэтому ради спасения охотно перешла под управление семьи красотки. Как выяснилось, сама Анамария рулить клубом не готова – девушка хочет сосредоточиться на основной деятельности. Она решила, что лучшая кандидатура – ее 21-летняя дочь Ребекка Думитреску, и оформила на нее права владения.

Юная Продан – тоже модель. В ее талантах управленца мы убедимся позже, а к прелестному инстаграму следует приглядеться прямо сейчас.

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