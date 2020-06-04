Фанаты будут приходить не ради футбола, а ради Ребекки Думитреску.

Футбольный агент и бывшая звезда Playboy Анамария Продан спасла румынский клуб «Германштадт». Команда задолжала игрокам несколько сотен тысяч евро зарплаты и была близка к банкротству, поэтому ради спасения охотно перешла под управление семьи красотки. Как выяснилось, сама Анамария рулить клубом не готова – девушка хочет сосредоточиться на основной деятельности. Она решила, что лучшая кандидатура – ее 21-летняя дочь Ребекка Думитреску, и оформила на нее права владения.

Юная Продан – тоже модель. В ее талантах управленца мы убедимся позже, а к прелестному инстаграму следует приглядеться прямо сейчас.

Чемпионат Румынии Экс-модель Playboy инвестировала в румынский клуб и сделала 21-летнюю дочь его владельцем 7 ЧАСОВ НАЗАД

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Чемпионат Румынии Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства 29/05/2020 В 05:53