Андрей Шевченко и Мауро Тассотти
Фото: Getty Images
Андрей Николаевич выводил сборную на ЧМ в качестве футболиста, а теперь постарается повторить это в качестве коуча.
Украинская ассоциация футбола официально объявила, что члены исполкома поддержали подписание нового договора с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.
«Хочу сообщить, что исполком УАФ только что проголосовал за продление контракта с Шевченко и его штабом до 31 декабря 2022 года», - сказал глава УАФ Андрей Павелко, слова которого приводит официальный сайт организации.
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Продление сотрудничества анонсировал и сам Шева:
«Очень приятно, что исполком принял решение дать возможность мне и моему тренерскому штабу продлить контракт на 2,5 года. Мы приступим к изучению контракта. В скором будущем, думаю, подпишем его, договоренности уже есть», – заявил обладатель «Золотого мяча»-2004.
- С новым контрактом Шевченко будет тренировать жовто-блакитных до конца ЧМ-2022.
- Шевченко возглавил сборную летом 2016 года. Его команда не отобралась на ЧМ-2018, но вышла на Евро-2020.
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