Футбол

Шевченко продлит контракт со сборной Украины до ЧМ-2022

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Андрей Шевченко и Мауро Тассотти

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

Андрей Николаевич выводил сборную на ЧМ в качестве футболиста, а теперь постарается повторить это в качестве коуча.

Украинская ассоциация футбола официально объявила, что члены исполкома поддержали подписание нового договора с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.

«Хочу сообщить, что исполком УАФ только что проголосовал за продление контракта с Шевченко и его штабом до 31 декабря 2022 года», - сказал глава УАФ Андрей Павелко, слова которого приводит официальный сайт организации.

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Продление сотрудничества анонсировал и сам Шева:

«Очень приятно, что исполком принял решение дать возможность мне и моему тренерскому штабу продлить контракт на 2,5 года. Мы приступим к изучению контракта. В скором будущем, думаю, подпишем его, договоренности уже есть», – заявил обладатель «Золотого мяча»-2004.

  • С новым контрактом Шевченко будет тренировать жовто-блакитных до конца ЧМ-2022.
  • Шевченко возглавил сборную летом 2016 года. Его команда не отобралась на ЧМ-2018, но вышла на Евро-2020.

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