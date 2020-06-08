И совершили головокружительный камбэк.

Во время четвертой игры летней серии «Что? Где? Когда?» знатокам задали вопрос на футбольную тематику. Команде Михаила Скипского продемонстрировали изображение Витрувианского человека Леонардо да Винчи и спросили:

«Недавно один известный в своей области специалист на семинаре рекомендовал коллегам ориентироваться на Витрувианского человека Леонардо, чтобы им было проще принимать правильные решения. Рисунок для этого нужно разделить на зоны и раскрасить в разные цвета. Что за специалисты собрались на этот семинар и в чем им мог помочь рисунок Леонардо?»

Футбол Сборная России победила телезрителей в «Что? Где? Когда?» 22/05/2016 В 22:14

Правильная версия появилась у знатоков довольно быстро. Они обсудили формулировки, и Михаил Скипиский ответил: «Это был семинар для футбольных арбитров. Засчитывать касание мяча как штраф или случайное касание без назначения наказания игроку».

Ведущий засчитал команде ответ. Витрувианского человека как наглядное пособие для судей в ноябре использовал председатель судей в Серии А Никола Риццоли. Он разделил изображение на три сектора: красный – нарушение, синий – учитывается контекст эпизода, зеленый – руки находились в естественном положении.

Вопрос о судьях стал первым, который взяли знатоки – до этого они проигрывали 0:5.

После команда выдала изумительную серию и выиграла 6:5.

Посмотреть выпуск можно здесь

«После камбэка с 1:5 проспал самолет на «МЮ» – «Арсенал». Уткин в «Что? Где? Когда?»

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат Франции Бойфренд мамы Неймара попал в больницу с порезами на руке. Соседи утверждают, что пара поссорилась ЧАС НАЗАД