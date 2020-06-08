Забудьте про Евро-2020. Нас ждет лучшее лето в жизни

Никакого вируса, только футбол.

Четыре месяца назад я общался с приятелем, который очень далек от футбола, но следил за коронавирусом с самого начала. «А ты в курсе, что Евро-2020 точно отменят? Его будет негде проводить, в Европе уже сотни заболевших!» – говорил друг, а я только хохотал. «Чего? Отменят? Да УЕФА ни за что не упустит прибыль. Сейчас потеплеет, этот грипп зачахнет, летом точно будет Евро».

Через месяц чемпионат Европы перенесли на 2021 год, а все топовые лиги нажали на «стоп». Мир стал абсолютно бесцветным.

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Сейчас вообще непонятно, как мы не свихнулись на самоизоляции, но это тухлое время однозначно позади. Германия рубится с середины мая, Испания оживет на этой неделе, затем подключатся Англия, Италия и Россия. Загнулась только Франция, но без нее вполне можно прожить.

Лионель Месси против защитников мадридского «Реала» Фото: Getty Images

Недавно я осознал, что это лето будет незабываемым. Обычно формула такая: в июне проводят крупный турнир (если повезет), а потом наступает целый месяц кромешной тоски – бесконечные трансферы, предсезонные турниры и прочий инфошум. В 2017-м я так устал от потока унылых инсайдов, что в разгар окна взял отпуск и улетел в Грецию, лишь бы на время забыть о переходах. Чем все закончилось? Разумеется, легендарным трипом Неймара, молчать о котором не было сил. Я сидел в холле отеля в 7 утра, ловил Wi-Fi, писал текст и поражался, что самая жирная утка того лета все же оказалась правдивой.

Сейчас все иначе: мы еще даже не представляем, насколько крутое лето нас ждет. Позади – три месяца самоизоляции, подборок в духе «Чем игроки занимаются на карантине» и робких предположений, когда же вернется футбол. Впереди – долгожданнейшее чемпионство «Ливерпуля», погоня «Лацио» за «Ювентусом», финальная битва «Реала» и «Барселоны», а еще очередная попытка «Спартака» забрать Кубок России.

Мы потеряли Евро-2020, но получили предельно достойную компенсацию. Во-первых, турнир не отменили: нас ждут мегачемпионаты два года подряд – в 2021-м и 2022-м. Во-вторых, в августе вернется Лига чемпионов, которая частично заменит Евро. Спасибо компактному формату с одной игрой на каждой стадии – шансы на титул есть вообще у всех.

В-третьих, трансферные сплетни наконец отойдут на десятый план – все сосредоточатся на футболе. Его будут крутить все лето подряд, разве что с микропаузой между сезонами. Зрителей пока не пускают (или почти не пускают), но это не главное. Главное – роскошные матчи абсолютно каждый день, начиная с 11 июня. Врубаешь и смотришь, наслаждаясь возвращением к нормальной жизни.

Понятно, что до полной победы над коронавирусом еще крайне далеко, но лето без Евро, без полноценных чемпионов и даже без денег на взрывные трансферы было бы совсем кислым. Как же здорово, что футбол так и не встал на паузу до следующего сезона – вот увидите, вы обязательно будете скучать по лету-2020.

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