Певица Малина
Фото: Eurosport
У Малины все тип-топ.
У болгарской певицы Малины (настоящее имя Малина Станчева Ставчева – Eurosport.ru) есть все: десятки попупярных треков, известность, деньги и привлекательная внешность.
Вроде стандартный перечень, но один факт все же выбивается из списка – у девушки имеется лицензия футбольного агента. И от этого ее личность становится еще более загадочной и волнующей.
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