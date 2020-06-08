У Малины все тип-топ.

У болгарской певицы Малины (настоящее имя Малина Станчева Ставчева – Eurosport.ru) есть все: десятки попупярных треков, известность, деньги и привлекательная внешность.

Вроде стандартный перечень, но один факт все же выбивается из списка – у девушки имеется лицензия футбольного агента. И от этого ее личность становится еще более загадочной и волнующей.

Чемпионат России Sportski žurnal: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона, вместо него могут подписать Луиса ЧЕРЕЗ 8 МИНУТ

Другие спортивные девушки в подборках Eurosport.ru:

Леклер порвал с предыдущей девушкой ради «Ф-1», но вскоре закрутил новый роман. Ты его сразу поймешь

21-летняя дочь экс-модели Playboy стала владельцем футбольного клуба. Она сама украсит любую обложку

Австралийская фитнес-модель взрывает спортзалы. Ее инстаграм тоже горяч

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России РФС внесет поправки по статусу/переходам игроков – из-за них Лав не сыграет за ЦСКА в сезоне-2019/20 2 ЧАСОВ НАЗАД