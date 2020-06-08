L'Équipe: «ПСЖ» не продлит контракт с Тьяго Силвой. Он выступает за клуб с 2012 года

В 2012-м бразилец приехал в Париж вместе со Златаном.

Капитан «ПСЖ» Тьяго Силва покинет клуб по окончании сезона-2019/20.

Об этом сообщает французское издание L'Équipe. По данным источника, спортивный директор парижан Леонардо связался с Силвой и его окружением и заявил, что не будет продлевать его контракт.

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Срок соглашения бразильца с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Силве 35 лет. Он выступает за «ПСЖ» с 2012 года после трансфера из «Милана».

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