Футбол

L'Équipe: «ПСЖ» не продлит контракт с Тьяго Силвой. Он выступает за клуб с 2012 года

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Тьяго Силва («ПСЖ»)

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 21 минут

В 2012-м бразилец приехал в Париж вместе со Златаном.

Капитан «ПСЖ» Тьяго Силва покинет клуб по окончании сезона-2019/20.

Об этом сообщает французское издание L'Équipe. По данным источника, спортивный директор парижан Леонардо связался с Силвой и его окружением и заявил, что не будет продлевать его контракт.

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  • Срок соглашения бразильца с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Силве 35 лет. Он выступает за «ПСЖ» с 2012 года после трансфера из «Милана».

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