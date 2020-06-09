Футбол

Трансферное окно в топ-лигах Европы: Франция стартует 9 июня, Англия и Испания – по итогам сезона

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Неймар, Поль Погба

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Пандемия затронула и этот аспект игры.

С возобновлением футбола встает вопрос об очень важной части процесса – о переходах игроков.

Как правило, трансферное окно в большинстве топ-лиг Европы проходит с середины июня по конец августа, но в этом году все может измениться из-за пандемии коронавируса. По информации Sky Sports, ведущие чемпионаты сошлись на приблизительных датах единого дедлайна – в первых числах октября. Но по старту дозаявочного периода и его длительности единства среди стран нет.

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Серия А уже подтвердила, что вся трансферная активность лиги пройдет в период с 1 сентября по 5 октября. Лига 1 завершена досрочно – во Франции локальные сделки разрешены с понедельника, 9 июня. По датам международных переходов пока нет определенности, но в лиге рассчитывают на период с августа по октябрь. Как сообщает ESPN, АПЛ не откроет рынок до фактического окончания сезона – до 25 июля. В Ла Лиге схожая ситуация, но доиграть планируют на пять дней раньше – к 20 июля.

По информации RMC, ФИФА даст лигам добро на открытие трансферного окна за несколько недель до окончания сезона, но итоговое решение каждый чемпионат принимает самостоятельно. Главный управляющий орган в футболе выделит привычные 12 недель на всю трансферную активность, но есть нюанс – игроки в любом случае не смогут выступать за новый клуб до следующей кампании.

Тинькофф РПЛ на общем собрании клубов уже определилась со сроками дозаявок – трансферное окно в России будет открыто с 26 июля по 19 сентября, говорится в заявлении на сайте турнира.

  • АПЛ закрывала трансферное окно раньше других лиг два последних сезона, но с этого лета планировала вернуться к нормальному графику.
  • Пандемия повлияет на переходы не только в плане календаря – из-за финансового кризиса у клубов значительно меньше свободных средств.

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